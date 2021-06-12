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суббота, 12 июня 2021 14:30

Больной мафиози в тюрьме писал песни

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Больной мафиози в тюрьме писал песни
Итальянский мафиози Аль Капоне (1899 - 1947) в год зарабатывал $ 60 млн на продаже алкоголя. Фото: www.vintag.es

В США гангстера Аль Капоне и 68 его соратников 12 июня 1911-го осудили за нарушение "сухого" закона. Официально - за неуплату налогов на сумму около $ 1 млн.

В 26 лет итальянец по происхождению Альфонс Форелью Капоне стал одним из главарей американского преступного мира. Под прикрытием мебельного бизнеса на самом деле занимался сутенерством, букмекерством, рэкетом, торговал наркотиками и нелегальным спиртным. Был известен своей жестокостью и убийствами. За глаза его называли "Лицо с шрамом".

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В Америке на протяжении 13 лет действовал "сухой" закон. Аль Капоне нелегально торговал спиртным. Для защиты создал надежную боевую группу. Стал одним из четырех лидеров преступного мира Атлантик-Сити. Империя Капоне приносила ему в год $60 млн.

Только от проституции и нелегального алкоголя еженедельно имел доход в $300 тыс. Впоследствии Капоне начал войну гангстеров, беспощадно уничтожал целые банды. Федеральная власть хотела наказать Аль Капоне. Однако его прикрывали полицейские и политики, которым он давал немалые взятки.

Засадить впервые в тюрьму Аль Капоне смогли только в 1929-м за неуплату налогов. За решеткой он провел 10 месяцев. Во второй раз сел также за неуплату налогов при "сухого закона". В тюрьме он начал писать сентиментальные песни о любви. Через восемь лет его освободили по состоянию здоровья - из-за сифилиса. 21 января 1947-го в Капоне случился инсульт. Сначала его похоронили в Чикаго, но из-за обилия туристов, его прах семья перенесла на другое кладбище.

Конгресс США 18-й поправкой к Конституции 17 января 1919-го запретил изготовление, продажа и перевозка алкоголя в стране. В народе запрет прозвали "сухим законом".

Еще в 1900-м начинается "сухое движение". Общественные организации, церковь, фермеры устраивают манифестации, пишут петиции в городской и федеральной власти с просьбой запретить производство алкоголя. Запрет внедряют не сразу. Штаты были разделены на два лагеря - "сухие" и "мокрые".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
июня

Больной мафиози в тюрьме писал песни

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