Болгар и греков вывезли в Казахстан

История депортации крымских татар 18.05.1944

После депортации татар из Крыма 27 июня 1944 года началось массовое вывоз с полуострова болгар, армян и греков в восточные районы СССР. Депортации подверглись более 194 000 крымских татар. Их судьбу разделили более 15 000 греков, 12,4 тысячи болгар, 9,6 тысячи армян.

С утра 18 мая 1944 года из Крыма были высланы крымские татары. Официальной причиной стало обвинение целого народа в сотрудничестве с Третьим Рейхом. Депортированным отводили от нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках транспортировали к железнодорожным станциям.

Большинство депортированных была вывезена в Узбекистан, большая часть - в Казахстан. Многие из жестокие условия умерли в пути. По данным НКВД были депортированы 18 3155 крымских татар.

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НКВД выселили из Крыма на спецпоселение в Казахстан и в Башкирской АССР все семьи греков, армян и болгар- всего 38455 человек. Официальной причиной депортации также провозглашалась участие народов в помощи Третьем Рейхе. Кроме немцев, крымских татар, греков, болгар и армян были вывезены и представители других народов - в основном члены семей депортированных, не пожелавших оставить своих родных. Высланы и крымские цыгане, для которых в большинстве крымскотатарский язык был родным.

В 1956 году все депортированные народы были реабилитированы, однако немцам и крымским татарам было запрещено возвращаться в Крым. Греки, болгары и армяне получили такое право. Лишь с 1989 года начинается массовое возвращение крымских татар домой.

По приказу Сталина СССР 24 июня 1948 началась блокада Западного сектора Берлина, в котором проживало более 2500000 человек.