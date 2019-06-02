Более 70 лет женщины требовали права голоса

Американский Конгресс принял 19 поправку к конституции 4 июня 1919 года. Поправка гарантировала женщинам право участвовать в голосовании на выборах.
Первые попытки американских женщин получить одинаковое с мужчинами избирательное право было еще в 1848 года. Женщины организовали в городе Сенека-Фоллз, штат Нью-Йорк, общественные собрания для обсуждения прав женщин. Многие наблюдатели поднимали на смех их требование. К началу ХХ века это требование стало центральным пунктом всего женского движения.
10 января 1918 президент Уилсон формально заявил о своей поддержке федеральной поправки о праве голоса для женщин. На следующий день Палата представителей приняла поправку 274 голосами против 136, набрав необходимое большинство в две трети
"Избирательные права граждан Соединенных Штатов не должны отбираться или ограничиваться Соединенными Штатами или отдельными штатами на основании принадлежности к определенному полу. Конгресс имеет право выполнения этой поправки соответствующим законодательством", - говорится в 19 поправке Конституции США.
После ратификации поправки всеми штатами, в августе 1920 года она вступила в силу на всей территории США. Поправка стала одной из главных демократических реформ в истории Соединенных Штатов. В США как стране прецедентного права она оказала большое влияние и на расширение остальных политических прав и свобод женщин.
Один из красивейших в мире мостов торжественно открыли в Сан-Франциско 27 мая 1937-го. Его еще называют Золотые ворота. Соединяет город Сан-Франциско и южную часть мыса округа Марин.
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Автор:Ольга Васькив
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