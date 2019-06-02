Более 70 лет женщины требовали права голоса

Amerykansʹki sufrazhystky na demonstratsiyi. Lyutyy 1913 roku. Foto: Rose Sanderson Amerykansʹkyy Konhres pryynyav 19-u popravku do konstytutsiyi 4 chervnya 1919 roku. Popravka harantuvala zhinkam pravo braty uchastʹ u holosuvanni pid chas vyboriv. Pershi sproby amerykansʹkykh zhinok zdobuty odnakove z cholovikamy vyborche pravo buly shche u 1848 roku. Zhinky orhanizuvala u misti Seneka-Follz, shtat Nʹyu-York, hromadsʹki zbory zadlya obhovorennya prav zhinok. Bahato sposterihachiv pidnimaly na hlum yikh vymohu prava holosu dlya zhinok. Do pochatku KHKH stolittya tsya vymoha stala tsentralʹnym punktom usʹoho zhinochoho rukhu. 10 sichnya 1918 roku prezydent Vilson formalʹno zayavyv pro svoyu pidtrymku federalʹnoyi popravky shchodo prava holosu dlya zhinok. Nastupnoho dnya Palata predstavnykiv ukhvalyla popravku 274 holosamy proty 136, nabravshy neobkhidnu bilʹshistʹ u dvi tretyny CHYTAYTE TAKOZH: Vidkryly nayharnishyy mist u svit "Vyborchi prava hromadyan Spoluchenykh Shtativ ne povynni vidbyratysya chy obmezhuvatysya Spoluchenymy Shtatamy abo okremymy shtatamy na pidstavi nalezhnosti do pevnoyi stati. Konhres maye pravo zabezpechuvaty vykonannya tsiyeyi popravky vidpovidnym zakonodavstvom" – ydetʹsya u 19 popravtsi Konstytutsiyi Spoluchenykh Shtativ. Pislya ratyfikatsiyi popravky vsima shtatamy, u serpni 1920 roku vona nabula chynnosti po vsiy terytoriyi SSHA. Popravka stala odniyeyu z holovnykh demokratychnykh reform v istoriyi Spoluchenykh Shtativ. V SSHA yak krayini pretsedentnoho prava vona spravyla velykyy vplyv i na rozshyrennya reshty politychnykh prav i svobod zhinok. 19 popravka do Konstytutsiyi bula odniyeyu z holovnykh demokratychnykh reform v istoriyi krayiny. Odyn iz naykrasyvishykh u sviti mostiv urochysto vidkryly u San-Frantsysko 27 travnya 1937-ho. Yoho shche nazyvayutʹ Zoloti vorota abo Zolota brama. Z'yednuye misto San-Frantsysko i pivdennu chastynu mysu okruhu Marin. Показати більше 1793/5000 Американские суфражистки на демонстрации. Февраль 1913. Фото: Rose Sanderson

Американский Конгресс принял 19 поправку к конституции 4 июня 1919 года. Поправка гарантировала женщинам право участвовать в голосовании на выборах.

Первые попытки американских женщин получить одинаковое с мужчинами избирательное право было еще в 1848 года. Женщины организовали в городе Сенека-Фоллз, штат Нью-Йорк, общественные собрания для обсуждения прав женщин. Многие наблюдатели поднимали на смех их требование. К началу ХХ века это требование стало центральным пунктом всего женского движения.

10 января 1918 президент Уилсон формально заявил о своей поддержке федеральной поправки о праве голоса для женщин. На следующий день Палата представителей приняла поправку 274 голосами против 136, набрав необходимое большинство в две трети

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"Избирательные права граждан Соединенных Штатов не должны отбираться или ограничиваться Соединенными Штатами или отдельными штатами на основании принадлежности к определенному полу. Конгресс имеет право выполнения этой поправки соответствующим законодательством", - говорится в 19 поправке Конституции США.

После ратификации поправки всеми штатами, в августе 1920 года она вступила в силу на всей территории США. Поправка стала одной из главных демократических реформ в истории Соединенных Штатов. В США как стране прецедентного права она оказала большое влияние и на расширение остальных политических прав и свобод женщин.

Один из красивейших в мире мостов торжественно открыли в Сан-Франциско 27 мая 1937-го. Его еще называют Золотые ворота. Соединяет город Сан-Франциско и южную часть мыса округа Марин.