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понедельник, 30 сентября 2019 17:10

Более 20 детей: перезахоронили жертв репрессий

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Более 20 детей: перезахоронили жертв репрессий
В Бильшивцах перезахоронили жертв коммунистических репрессий Фото: Facebook

В поселке Бильшивцы Галицкого района Ивано-Франковской области перезахоронили 59 жертв коммунистического режима. Среди них - 21 ребенок.

Всех людей замучили в местном отделении НКВД, передает Правда.

"Видимо, историкам не удастся найти архивные документы, где бы описывались те зверства, которые совершались над заключенными. Это по той простой причине, что таких документов, пожалуй, нет, потому что преступник не документирует свои издевательства", - рассказывает директор коммунального предприятия "Память" Василий Тымкив.

Перезахоронение прошло на сельском кладбище.

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В поселке Бильшивцы Галицкого района Ивано-Франковской области нашли массовое захоронение жертв репрессий. Их убили в местной музыкальной школе. Когда-то она служила помещением для органов НКВД. Заключенные, которых удерживали в подвалах, были участниками украинского подполья.

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