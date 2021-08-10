Бойцы погибли от взрыва в пещере

Бойцов УПА взорвали в пещере Глинка Фото: primetour.ua

10 августа 1945 года солдаты НКВД осадили семеро украинских повстанцев в пещере Глинка 1 близ села Верхнее Крывче на Тернопольщине.

Пещера служила убежищем для вооруженного отряда УПА под командованием Степана Слишинского. На нее наткнулись еще 9 августа 20 энкаведистов. Они нацелили на вход три пулемета и приказали повстанцам выходить по одному. Не получив ответа, разожгли у входа костер, надеясь викуруть бойцов. Но сделать этого не удалось, пишет UA History.

Тогда солдаты послали в пещеру лесничего с запиской, в которой предписывалось сдаваться. Но ответа снова не получили.

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В ночь на 10 августа повстанцы решили прорываться с боем. Выбежали из пещеры и бросились в разные стороны. Бойцы с псевдонимами "Тарас" и "Шелест" спаслись. Дмитрий Головатый - "Гала" - и Степан Чернецкий - "Твердый" - погибли под пулеметным огнем.

Еще трое бойцов остались в пещере. Тогда энкаведисты заминировали грот и взорвали его. Все внутри погибли.

В селе Большие Загайцы Кременецкого района Тернопольской области исследовали захоронение воинов УПА. Gazeta.ua узнала подробности раскопок. Их провела экспедиция мемориально-поискового центра "Доля".