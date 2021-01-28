Бой под Крутами: юнкера и студенты 6 часов сдерживали врагов

Бой длился 6 часов. между почти пятитысячный подразделением российской Красной гвардии и отрядом из киевских курсантов и казаков, в общем насчитывал более 500 воинов. рисунок https://gazeta.ua

Под станцией Круты, в 130 км от Киева, 29 января 1918 года произошел бой между армией большевиков во главе с Михаилом Муравьевым и юнкерами первой Киевской военной школы им. Б. Хмельницкого, бойцами свободного казачества.

В том году петроградский Совнарком разворачивает полномасштабный военный наступление против Украинской Народной Республики. Военными отрядами командует Михаил Муравьев, "революционный" отдел возглавляет Владимир Антонов-Овсеенко.

В Киеве началось восстание на заводе "Арсенал". Все вооруженные силы народной республики под командованием Симона Петлюры перебросили на подавление этого антиукраинского выступления. Северо-восточную границу государства охраняли юнкера 1-й Украинский юношеской военной школы им. Б. Хмельницкого. Они попросили о подмогу в украинских студентов. Согласились студенты из киевского Университета Святого Владимира, Украинского народного университета, учащиеся гимназий. Записалось две сотни человек.

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Утром 28 января поезд со студентами прибыл в небольшой узловой станции Круты. Объединились с четырьмя сотнями юнкеров и добровольцами из Свободного казачества. Имели паровоз с железнодорожной платформой и пушкой. Было еще восемь пулеметов и большое количество поломанных ружей.

Бой под Крутами начался в 9 утра с боевого столкновения защитников с передовым отрядом матросов. Большевики имели значительное численное преимущество. В течение пяти часов краинские подразделения сдерживали атаки врага. На помощь большевикам поступали другие отряды Муравьева. Паровоз с пушечной платформой оставил фронт - поехал за патронами и помощью. Отступление начался под вечер, студенты забрали с собой тела своих товарищей и раненых. Взвод из 27 человек сбился с дороги и вышел к занятой войсками Муравьева станции Круты. Разъяренные потерей 300 солдат красноармейцы убили пленников. Тела казненных в одной могиле похоронили местные священник и жители на кладбище села Печи - теперь Борзнянский район на Черниговщине.

Под Крутами украинцы потеряли почти 70 человек: 40 студентов, 15 юнкеров и 15 казаков. В плен попали 36 старшин, студентов и гимназистов. Двух старшин замучили красногвардейцы и матросы. Муравьев Киев захватил 9 февраля. В тот же день в Бресте УНР заключила договор с Германией и ее союзниками.

Бунт на броненосце "Князь Потемкин Таврический" в море неподалеку Одессы взорвался 27 июня 1905. Моряки начали первое в истории Российского флота вооруженное восстание и захватили корабль. Большинство команды экипажа корабля составляли украинцы.