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суббота, 29 мая 2021 08:21

Богатое казачество пошло на компромисс с поляками

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Богатое казачество пошло на компромисс с поляками
Станислав Конецпольский утвердил на гетманстве Тимоша Орендаренка 1630-го. Фото: cyfrowe.mnw.art.pl

Казацкая старшина и коронный гетман Станислав Конецпольский подписали 29 мая 1630-го Переяславское соглашение. Соглашение подтверждало казацкие привилегии.

Ему предшествовало крестьянско-казацкое восстание под руководством Тараса Федоровича. Повстанцы разгромили местный польско-шляхетский гарнизон в Корсуне Черкасской области. Часть казацкой старшины и зажиточного казачества согласилась пойти на компромисс с польской шляхтой и правительством.

По условиям Переяславского соглашения реестр казаков увеличен с 6 до 8 тыс солдат. Нереестровые казаки обязаны были разойтись по домам и вернуться под власть шляхты. Им гарантировали амнистию. Станислав Конецпольский требовал выдать Тараса Федоровича, но казаки отказались. Гетманом был избран Тимош Орендаренко, которого Конецпольский утвердил.

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Переяславское соглашение не ослабила противоречий между крестьянско-казацкими массами и шляхтой. Они все больше обострялись. Борьба украинского народа против польского господства снова переросла в народные восстания.

На украинских землях вспыхнуло еще ряд крупных казацко-крестьянских восстаний. Их кульминацией стала Национально-освободительная война украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого 1648-го.

18 января 1654-го на Переяславской раде казацкой верхушки во главе с Богданом Хмельницким, был согласован переход под протекцию Московского Царства. На совете не было подписано ни одного документа. Документальное утверждения это решение получило только в мартовских статьях (март 1654 года).

"Мартовские статьи" регламентировали политическое, правовое, финансовое и военное положение Украины после Переяславской рады. Эти статьи и царские грамоты рассматривались как соглашение двух равных государств на равных основаниях.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
мая

Богатое казачество пошло на компромисс с поляками

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