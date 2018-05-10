Битва за урожай: как сеяли, пахали и доили во время Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны сельское хозяйство не останавливалось ни на день - войска нужно было бесперебойно снабжать продуктами.

На аграрном фронте в тылу остались воевать женщины и дети, пишет портал Аgroday.

Там отобрали самые впечатляющие фото, сделанные в СССР, Великобритании, США, о жизни и выживании сельского хозяйства времен самой страшной в истории бойни.

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Значительную часть украинских колхозов с оккупированной территории власти эвакуировали в восточные области Союза, Средней Азии, Азербайджан и Грузию. К югу и востоку перекочевали более 8,5 тыс. (47,5%) голов скота, 187 совхозов, почти 3,2 тыс. тракторов и 3,5 млн аграриев, которые продолжили сеять, пахать и растить для фронта и тыла.

Фотограф Герберт Лист сфотографировал крымских татар за год до их депортации. Большинство фотографий Герберт сделал в окрестностях Судаке и Симферополя. В кадре практически нет молодых мужчин: малые дети, женщины, пожилые люди.