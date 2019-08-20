Бесценную картину вор спрятал в столярный столик

"Кражей века" называют похищения картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза" с парижского Лувра. Фото: https: культурология

С Парижского Лувра похищено 21 августа 1911 года картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ( "Джоконда".) Кражу раскрыли через два года.

Работник музея 30-летний Винченцо Перуджа украл ее, чтобы вернуть в Италию. В день похищения Перуджа пришел в музей и вместе с другими работниками зашел в здание. В пустом зале, где висела "Джоконда", он снял ее с крепления, спрятал картину в столярный столик и вечером вынес из Лувра. Отсутствие картины заметили на следующий день. Единственной зацепкой был отпечаток пальца на стеклянной раме, который принадлежал Перуджи. Его подозревали, потому что он ее делал.

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Жандармы допросили сотрудников, их родственников и знакомых. Картину искали два года. Все это время в Лувре висела ее репродукция в траурной раме. Люди толпами ходили в музей, только чтобы посмотреть на место, откуда украли шедевр Леонардо да Винчи. 13 декабря 1913-го флорентийский антиквар Альфредо Джери получил из Парижа письмо: "Я - итальянец, патриот своей родины. Это я взял в Лувре "Джоконду" два года назад. Хотел вернуть Италии сокровище Леонардо, украденный когда французами".

Похититель назвался Винченцо Леонарди и пригласил антиквара приехать во французскую столицу и купить у него картину за полмиллиона франков - почти $ 3 млн 370 тыс. На нынешние деньги. Джерри решил, что это мошенник, который хочет продать ему копию. И встретился с Винченцо Перуджа во флорентийском отеле. Там убедился, что перед ними оригинал "Джоконды". На суде Перуджа заявил, что действовал исключительно из патриотических соображений и был приговорен к 380 суткам тюрьмы. Картину вернули в Лувр.

В одном из крупнейших музеев мира в первом округе Парижа - Лувре, 8 сентября 1791 художники впервые выставили на обозрение свои картины.