Белорусы определились с государственным статусом

Автор: wikipedia Деятели Народного секретариата БНР. В центре в костюме сидит председатель Иосиф Воронко

25 марта 1918 года Совет БНР принял в Минске Третью уставную грамоту. Ею провозгласили независимость Белорусской Народной Республики.

Уставные грамоты были несколько похожи на универсалы Украинской Центральной Рады. Их принимали в связи с последствиями проведения мирных переговоров между российской советской стороной и странами Четверного союза в Брест-Литовске. Сначала советский представитель Лев Троцкий, не соглашаясь с требованиями Германии, сорвал переговоры. Немцы начали наступление на территории Беларуси. Тогда власть в стране взял Исполком Совета Всебелорусского съезда.

В Первой уставной грамоте от 21 февраля белорусов призвали осуществить свое право на полное самоопределение и подтвердили право национальных меньшинств - украинцев, литовцев, поляков, русских и других - на национально-персональную и культурную автономии. Тогда же создали временное правительство - Народный секретариат во главе с комиссаром юстиции Иосифом Воронко. Окончательное устройство должно было определить учредительное собрание - сойм. Немцы признали правительство, но позволили его деятельность только в пределах Минской губернии.

Во второй уставной грамоте, принятой 9 марта в ответ на подписание Брест-Литовского мира, провозглашали Белорусскую Народную Республику в пределах этнических границ и с сохранением предыдущих органов власти до созыва учредительного сойма. Провозглашалась также свобода слова, печати, собраний, забастовок, союзов, совести, неприкосновенность личности и жилища, право народов на национальную автономию, равенство всех языков в Беларуси. Земля должна была перейти крестьянам без выкупа, а частная собственность на нее отменялась.

По состоянию на середину марта советские военные, выполняя мирный договор, покинули страну. Поэтому белорусские политики после многочисленных споров со сторонниками "единой и неделимой России" решили принять Третью уставную грамоту.

Автор: wikipedia Третья уставная грамота БНР, принятая 25 марта 1918 года

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"Теперь мы, Совет Белорусской Народной Республики, сбрасываем с родного края последнее ярмо государственной зависимости, которое насильно накинули российские цари на нашу свободную и независимую страну. С этого времени Белорусская Народная Республика провозглашается Независимым и Свободным государством. Сами народы Беларуси, в лице своего учредительного сойма, примут решение о будущих связях Беларуси", - говорилось в документе.

Этническими землями Беларуси объявляли Могилёвщину, белорусские части Минщины, Гродненщины, Виленщины, Витебщины, Смоленщины, Черниговщины и смежные части других губерний, заселенные белорусами. Столицей государства стал Минск.

Грамотой объявили об отмене Брест-Литовского мира, подписанного за Беларусь иностранным правительством, который "обрекал белорусский народ на смерть, деля землю его на части". Подчеркнули право и желание Беларуси подписать новый мирный договор.

Большевики сразу объявили, что создание независимой БНР является попыткой "помещиков и капиталистов" оторвать Беларусь от Советской России и присоединить ее к буржуазной Германии. Деятели действительно благодарили немцев за освобождение и стремились к союзу с ними, но это вызвало раскол внутри политических кругов, где было также много сторонников России.

С поражением немцев в Первой мировой войне в декабре 1918 года началось наступление большевиков на Беларусь, а вскоре и наступление Польши. В 1919 году БНР прекратит существование, а правительство будет действовать в эмиграции.

Слуцкое восстание сторонников Белорусской Народной Республики против советской власти началось 27 ноября 1920 года. До этого продолжалась польско-советская война. Случчина неоднократно переходила из рук в руки, а в конце-концов, по перемирию 12 октября, на некоторое время оказалась в нейтральной зоне. Впоследствии должна была перейти под власть большевиков. Те проводили жестокую политику военного коммунизма, поэтому движущей силой восстания стали крестьяне, которые поддерживали идею независимой Беларуси. Вызвал возмущение людей и очередной раздел страны между русскими и поляками. Активное сопротивление большевистским войскам белорусы оказывали месяц.