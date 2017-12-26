Бандитские разборки, убийства и секс - фотограф показала жизнь на Сицилии в 70-х

Итальянский фотограф Летиция Баталья всю жизнь проработала в местной газете города Палермо, столицы острова Сицилии.

Ее фотографии складываются в неповторимый и живописный гобелен недавней сицилийской истории - ее людей, ее нищеты, фольклора и, прежде всего, многолетнего вынужденного противостояния с мафией или Коза Ностра, пишет Сameralabs.

Фото: Летиция Батталья

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В годы, когда слово "мафия" публично произносили шепотом, Батталья вела хронику жестокой деятельности Коза Ностры, чтобы о ней узнали все.

В 1979 году она смело снимала крупноформатные фотографии жертв мафии на главной площади Корлеоне, территории, подконтрольной известному и беспощадном мафиозной клана Сицилии.

Глава сицилийской мафии ХХ в. 87-летний Сальваторе "Тото" Риина умер в тюрьме от рака 1 декабря. Риину посадили в 1993-м. Он отбывал 26 пожизненных сроков. Мафиози заказал более 150 убийств. Семье разрешили посетить его в закрытом крыле больницы в Парме, ведь Риина был в коме. Его старший сын Джованни также отбывает пожизненное заключение.