Банда грабителей до утра считали украденные деньги

Задержанных нападавших отправляют с полицейского участка в суд. Фото: i.guim.co.uk

Банда грабителей обманом останавливает британский почтовый поезд в графстве Букингемшир в центральной Англии и похищает 2,3 млн фунтов стерлингов 8 августа 1963-го. В прессе преступление называют "Большим ограблением поезда".

Брюс Рейнольдз течение восьми лет планировал преступление. Узнал, что раз в месяц в почтовом поезде перевозят деньги на утилизацию. Старые банкноты из Шотландии отправляют в внглийский банк. Собрал надежных партнеров, арендовал старую ферму.

Информатор сообщил грабителей, они обманом остановили поезд. В кабине ударили машиниста по голове, помощников связали. За пять минут выгрузили 120 мешков со старыми деньгами. Перерезали телефонные провода. На ферме до утра считали деньги.

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Полиция обыскала дома и фермы в окрестностях, на ферме нашли много бутылок от алкоголя и сожжен одежду. В ящике стола - игральные карты и "Монополию". На них были отпечатки пальцев всех 15 членов группы.

Полиция установила имена подозреваемых. Дали объявление в газетах: "В связи с совершенным ограблением поезда Глазго - Лондон полиции необходимо поговорить с такими лицами". Указали фамилии.

Часть грабителей правоохранители задержали на улицах разных городов. К январю 1964-м арестовали 12 человек. В следующем году - остальные. Брюс Рейнольдз получил 25 лет тюрьмы. Другие - от 10 до 21 года. С украденных 2,3 млн фунтов стерлингов нашли 343 тыс.

Английский эмигрант Эдвард Смит 19 марта 1831 похитил из одного из банков Нью-Йорка $ 245 тыс. Это было первое ограбление финучреждения в США.