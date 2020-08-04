Банда грабителей до утра считали украденные деньги

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1638
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 405
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18423
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3681
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6831
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 828
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
15
6
11
15
22
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
В кабаке и на рыбалке - какими видели белорусов издатели популярного журнала 1882 года
В кабаке и на рыбалке - какими видели белорусов издатели популярного журнала 1882 года
Видео
Все видео
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 477
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1647
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6831
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 144
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 08:20

Банда грабителей до утра считали украденные деньги

  Комментировать
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
Задержанных нападавших отправляют с полицейского участка в суд. Фото: i.guim.co.uk

Банда грабителей обманом останавливает британский почтовый поезд в графстве Букингемшир в центральной Англии и похищает 2,3 млн фунтов стерлингов 8 августа 1963-го. В прессе преступление называют "Большим ограблением поезда".

Брюс Рейнольдз течение восьми лет планировал преступление. Узнал, что раз в месяц в почтовом поезде перевозят деньги на утилизацию. Старые банкноты из Шотландии отправляют в внглийский банк. Собрал надежных партнеров, арендовал старую ферму.

Информатор сообщил грабителей, они обманом остановили поезд. В кабине ударили машиниста по голове, помощников связали. За пять минут выгрузили 120 мешков со старыми деньгами. Перерезали телефонные провода. На ферме до утра считали деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банки удвоили меры безопасности

Полиция обыскала дома и фермы в окрестностях, на ферме нашли много бутылок от алкоголя и сожжен одежду. В ящике стола - игральные карты и "Монополию". На них были отпечатки пальцев всех 15 членов группы.

Полиция установила имена подозреваемых. Дали объявление в газетах: "В связи с совершенным ограблением поезда Глазго - Лондон полиции необходимо поговорить с такими лицами". Указали фамилии.

Часть грабителей правоохранители задержали на улицах разных городов. К январю 1964-м арестовали 12 человек. В следующем году - остальные. Брюс Рейнольдз получил 25 лет тюрьмы. Другие - от 10 до 21 года. С украденных 2,3 млн фунтов стерлингов нашли 343 тыс.

Английский эмигрант Эдвард Смит 19 марта 1831 похитил из одного из банков Нью-Йорка $ 245 тыс. Это было первое ограбление финучреждения в США.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Банда грабителей до утра считали украденные деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Банда грабителей до утра считали украденные деньги

Флот испанского короля разгромил пират

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 15120
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 12717
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 11376
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 9009
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 8082
История
Флот испанского короля разгромил пират
Флот испанского короля разгромил пират
 Просмотров: 36
Гитару Элвиса Пресли продали за рекордную сумму
Гитару Элвиса Пресли продали за рекордную сумму Просмотров: 54
В пустыне наткнулись на инструменты, которым 100 тыс. лет
В пустыне наткнулись на инструменты, которым 100 тыс. лет Просмотров: 603
Под замком нашли неизвестные туннели
Под замком нашли неизвестные туннели Просмотров: 486
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
15
 Просмотров: 2925
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
10
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
5
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
4
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
2
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
Голосов: 572
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua