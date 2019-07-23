Автомобильная гонка продолжалась шесть месяцев

Победу одержал американский механик Джордж Шустер. Фото: bigpicture.ru

В Париже 26 июля 1908 года завершились первые кругосветные автогонки. 12 февраля 1908 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке стартовала самая автомобильная гонка - "Большие гонки Нью-Йорк - Париж".

Участвували шесть экипажей. Франция выставила три - на автомобилях De Dion-Bouton, Motobloc и Sizaire-Naudin, по одному немцы - на Protos, итальянцы - на Brixia-Zust и американцы - на Thomas Motor Company.

"Эти гонки наконец доведут надежность автомобилей как безопасных и выносливых транспортных средств для широкого круга потребителей. Их больше не будут рассматривать только как объекты развлечений высокого масштаба исключительно для богачей" - пишут в газетах о мероприятии.

Водители из Нью-Йорка достались тихоокеанского побережья США. На пароходе доплыли на Аляску. Далее Беринговым проливом попали в Азию, пересекли Сибирь и через всю Европу доехали до Парижа. Поездка заняла шесть месяцев.

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Немцы первыми достигли Парижа. Четырьмя днями позже финишировали американцы на Thomas Flyer. Итальянцы отстали от лидеров на два месяца. При подведении итогов немецкая команда была оштрафована на 30 дней за использование поезда для транспортировки машины. Победа досталась американцам - водителю Джорджу Шустеру. Водитель стал звездой, но продолжал работать в механиком на автомобильном заводе. Ему дали приз - $ 1 тыс.

Первые в мире велосипедные гонки "Тур де Франс" стартовали 19 июля 1903 по маршруту Париж - Лион - Марсель - Тулуза - Бордо - Нант - Париж и продолжались 19 дней. С 60 участников до финиша прибыло только 20.