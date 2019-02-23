Авиация Люфтваффе пришла в упадок из-за недостатка пилотов

Авиация Люфтваффе. Фото: worldofwarplanes

Канцлер Германии Адольф Гитлер 26 февраля 1935 года подписал секретный декрет об учреждении Люфтваффе, ВВС Германии. Они должны были стать третьей составляющей, после армии и флота, новой немецкой армии.

Этим же декретом руководителем Люфтваффе предназначался Генрих Геринг, летчик-ас, герой Первой мировой войны и высокопоставленный деятель нацистской партии. С момента создания министерства авиации во главе с Герингом, Люфтваффе занимает привилегированное положение в системе военных сил фашистской Германии. По сравнению с наземными войсками и ВМФ она пользовалась широкой автономией при решении всех вопросов.

Согласно его приказами, ВВС Германии в кратчайшие сроки должны были вырасти в 5 раз. Подготовка Люфтваффе к новой войне шла полным ходом, формировались новые эскадрильи, из училищ выпускались новые отряды пилотов, воспитанных в духе расистской идеологии и взятия реванша.

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В начале Второй Мировой войны немецкие парашютные войска, подразделение Люфтваффе, были самым молодым видом войск в немецкой армии. Они только начали выходить из стадии эксперимента. При восстановлении немецких ВВС один батальон полка "Генерал Геринг" был подготовлен и снабжен как парашютный батальон.

При ведении боевых действий немецкое командование учитывало опыт и тактику противника. На советско-германском фронте они использовали тактику ночных бомбардировщиков, так называемых "беспокоящих эскадрилий", вооруженных устаревшими и учебными самолетами.

Немцы потеряли господство в воздухе в середине 1943 года и уже не имели его до конца войны. Тогда немецкая истребительная авиация попала в очень сложное положение. Большие потери личного состава пилотов постоянно снижали боеспособность ВВС Германии. Качество подготовки пилотов Люфтваффе не отвечала требованиям момента войны.

Более 500 немецких самолетов провели массированное 11-часовое бомбежки города Ковентри 15 ноября 1940. В результате бомбардировки были серьезно повреждены 12 авиационных заводов города. Были полностью выведены из строя газоснабжения, водопровод и железная дорога. Выпуск самолетов в Великобритании сократился на 20 процентов.