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понедельник, 07 декабря 2020 08:20

Авиация и карликовые лодки нанесли удар авиабазе

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Авиация и карликовые лодки нанесли удар авиабазе
Япония начала войну против США. Фото: waralbum

Японский императорский флот 7 декабря 1941-го нанес авиационных ударов по военным аэродромам на острове Оаху и по кораблям ВМФ США в гавани Перл-Харбор. Япония начала войну против США и Великобритании на Тихом океане и в Азии.

С начале 1941 года японский адмирал Исороку Ямамото начал подготовка к нападению на американскую авиабазу в Перл Харборе на Гавайских островах. Там стоял мощный Тихоокеанский флот США. 14 самых современных кораблей и 6 авианосцев с 411 самолетом на борту, 20 подводных кораблей отправились туда. Утром 7 декабря японское авиация и карликовые подводные лодки нанесли удар. Потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель. 188 самолетов американской авиации было уничтожено, еще 159 были значительно повреждены. Погибло более 2 тыс человек.

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Нападение на Перл-Харбор обернулся успехом для Японии. Он поревзошло все ожидания тех, кто планировал операцию. Полгода японцы безнаказанно господствовали на Тихоокеанском побережье Азии. Однако войну проиграли. Американцы восстановили все затопленные и поврежденные фрегаты кроме "Аризоны" и "Оклахомы".

США 8 декабря они объявили войну Японии, в ответ на что 11 декабря им войну объявили Германия и Италия.

Президент США Франклин Рузвельт 19 февраля 1942 подписал "Директиву 9066" - власть получила право принудительно вывозить американцев японского происхождения за пределы страны.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
декабря

Авиация и карликовые лодки нанесли удар авиабазе

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