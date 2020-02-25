Ярослава Дашкевича называли историком мировой славы

Ярослав Дашкевич - автор более 1700 научных и публицистических работ. Фото: uk.wikipedia.org

Я всегда считал, что надо иметь не одну, а несколько образований; человек должен быть да не всесторонне, но все же не односторонне подготовлен, говорил историк и археограф Ярослав Дашкевич.

Его публиковали во Франции, Армении, Польше. К сожалению, в Украине во времена СССР он не мог выдавать свои работы. Со дня смерти ученого сегодня исполняется 10 лет.

Дашкевич родился в семье генерала армии Украинской Народной Республики Романа Дашкевича и хорунжего Украинской Сечевых Стрельцов Елены Степанив. Известной как Елена Степановна. Окончил филологический факультет Львовского государственного университета в 1949 году.

Во время учебы работал в Львовской библиотеке Академии наук УССР. На работе 10 декабря 1949 года был арестован как сын "известной украинской националистки, бывшего сотника галицких стрелков Елены Стефанив" и обвинили в хранении и распространении "контрреволюционной литературы". Вернулся во Львов после освобождения из заключения в 1956 году. Формальная научная карьера Дашкевича в советском Львове была невозможна из-за его происхождения из семьи "буржуазных националистов" и неуступчивости.

В 1980-1990-х Ярослав Дашкевич был снова безработный. Только 1 ноября 1990 года его восстановили на работе в Институте общественных наук.

Дашкевич поражал аристократической внешностью: длинными седыми волосами, массивным перстнем-печаткой на пальце, задумчиво наклоненной головой и теплой улыбкой тонких губ. Он был подчеркнуто немногословен, давал понять вес каждого слова и тактично держал дистанцию. Никогда не говорил много, но умел найти доброе слово и дать хороший, а иногда бесценный научный совет.

25 февраля исполняется 149 лет со дня рождения поэтессы, драматурга Леси Украинки. Она писала поэзию, прозу, публицистику, работала в области фольклористики. Только с ее голоса записано 220 народных мелодий.