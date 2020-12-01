Археологов выселяют из столичных домов - памятники могут уничтожить

Древние дома могут захватить. Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov

Из двух столичных зданий выселяют археологов. Эти дома являются памятниками национального значения.

Здание по адресу ул. Сковороды 9ыло жильем киевского бургомистра Ивана Киселевского конца XVIII века. Он происходил из древней старшинской семьи. Долгое время в этом здании размещается "Подольская постоянно действующая археологическая экспедиция", сообщил историк Александр Алферов в Facebook.

"Второе здание по адресу Владимирская, 3. Это "Дом Трубецких". 1820-е годы. Это образцовый для Киева памятник жилой застройки. Самое удивительное связано с местом, на котором он находится. Дело в том, что еще более ста лет назад обнаружили, что этот дом построен на старинных фундаментах очень странной формы. Неоднократные раскопки обнаружили, что фундаменты принадлежали круглой по форме каменной постройке XII-XV века. Ее стены были украшены фресковой росписью, пол имел плитку. Имеет это здание название "Киевская ротонда". Для чего она была создана - до сих пор большая загадка. Существуют гипотезы, что это мог быть княжеский дворец, здание княжеской совета, резиденция для приемов, а может даже католическая церковь. Долгое время дом используется как один из подразделений Института археологии - отдел археологии Киева, отдел древнерусской и средневековой археологии", - написал он.

Оба здания арендовал Институт археологии. Аренда составляла 1 грн в месяц.

"И вот, во время, когда Институт получает лишь 76% от необходимого для выплаты заработной платы Департамент коммунальной собственности города Киева принял решение увеличения суммы аренды до 1 млн 300 тыс. грн. Мало того, что увеличил аренду, так еще и подал на ученых иск в суд. По своей информации, бывший глава Института академик Петр Толочко выразил такое мнение "Кто положил глаз на эти два помещения, они им не нужны, очевидно, затем их снесут и на их месте построят какие-то большие дома", - указал историк.

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За доведение частным лицом здания к разрушению на нее налагается штраф в 1,7 тыс. грн.

"То есть, 3400 грн в бюджет Киева и две уничтоженные, классически уже, пожаром здания?" - подытожил Алферов.

В Киеве начали подготовку к демонтажу верхних этажей скандального здания на ул. Гончара, 17-23. Конфликт вокруг нее, расположенной в охранной зоне национального заповедника "София Киевская", тянулся еще с 2008 года.