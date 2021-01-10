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понедельник, 11 января 2021 01:13

Археологи раскопали мегаполис бронзового века

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Археологи раскопали мегаполис бронзового века
В Британии обнаружили древние города. Фото: apostrophe.ua

В Великобритании археологи раскопали мегаполис бронзового века.

Его обнаружили в графстве Дорсете, сообщает Rusjev.

Находки свидетельствуют о том, что древние люди владели строительными навыками.

На юге Англии расположены пять древних поселений. Их построили еще до Стоунхеджа.

Самое большое поселение обнаружили в Маунт-Плезант. Его размер соответствует 9-ти футбольным полям. Поселение состоит из большого круга, выстроенного из огромных камней. В центре расположена деревянная постройка. Там вероятно совершали религиозные ритуалы.

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"Строительство Маунт-Плезант потребовало бы огромного количества людей, выкапывающих огромные канавы с помощью простых инструментов, таких как кирки из рогов. Это было в самом конце каменного века, незадолго до того, как с континента пришли люди с металлическими изделиями, новыми типами керамики, новыми стилями захоронения и так далее", - говорила Сьюзан Грине из Школы истории, археологии и религии Кардиффского университета.

Древний мегаполис построили в XXVI веке до нашей эры.

В Болгарии во время спасательных раскопок при строительстве дороги на севере страны археологи наткнулись на неизвестные поселение времен Второго Болгарского царства и раннего бронзового века.

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