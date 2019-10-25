Археологи раскопали детские захоронения XIII-XIV века

С сентября в селе Шевченково Галицкого района Ивано-Франковской области продолжаются раскопки.
Последний раз эту территорию исследовали 30 лет назад, пишет Блиц-Инфо.
Тогда нашли громовид, который установили на храме в 20 гг. ХХ в. во время реставрационных работ и чугунный крест, которий нашли под землей возле центральной апсиды. Крест датируют второй третью XIX в.
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Во время нынешних раскопок обнаружили захоронения. Кости были на глубине 30 - 35 см.
Археолог Юрий Лукомский говорит, что это - останки детей, которие были похоронены, скорее всего, во времена Галицко-Волынского княжества. Раскопками занимается национальный заповедник "Древний Галич".
Массовое захоронение жертв НКВД обнаружили в Дрогобыче Львовской области. Эксперты мемориально-поискового центра "Доля" проводили раскопки на территории сада на территории бывшей тюрьмы НКВД.
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