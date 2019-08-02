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пятница, 02 августа 2019 23:13

Археологи показали свои находки в формате 3D

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Археологи показали свои находки в формате 3D
Археологи из Львова показали находки. Фото: "Гал-инфо"

Археологи Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" показали свои находки из Львовской и Волынской областей в формате 3D.

"Одно из преимуществ археолога - иметь возможность взять в руки находку, рассмотреть ее с разных сторон, вблизи и издалека. Сегодня мы хотим хотя бы виртуально поделиться этой возможностью с вами. Некоторые из наших самых интересных находок отныне можно будет посмотреть в формате 3D на платформе Sketchfab . Например, как эту бронзовую фибула III-IV вв ", - сообщила пресс-служба центра.

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На платформе Sketchfab археологи опубликовали семь 3D изображений.

Череп трирогої кози, XV cт by Рятівна археологічна служба on Sketchfab

Фібула, бронза, ІІІ-IV ст. н. е by Рятівна археологічна служба on Sketchfab

Шевські колодки, дерево, XVI ст by Рятівна археологічна служба on Sketchfab

Кухоль, свинцево-олов'яний сплав, ХVІІ ст by Рятівна археологічна служба on Sketchfab

Декоративна накладка, бронза, Х-ХІ ст. by Рятівна археологічна служба on Sketchfab

Антропоморфна фігурка, бронза, початок І тис. н. by Рятівна археологічна служба on Sketchfab

Зооморфна фігурка, бронза, VІ-VІІ ст. by Рятівна археологічна служба on Sketchfab

Исследователи из Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" показали реконструкцию углубленного славянского жилья IX-Х вв.

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