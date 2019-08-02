Археологи показали свои находки в формате 3D

Археологи из Львова показали находки. Фото: "Гал-инфо"

Археологи Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" показали свои находки из Львовской и Волынской областей в формате 3D.

"Одно из преимуществ археолога - иметь возможность взять в руки находку, рассмотреть ее с разных сторон, вблизи и издалека. Сегодня мы хотим хотя бы виртуально поделиться этой возможностью с вами. Некоторые из наших самых интересных находок отныне можно будет посмотреть в формате 3D на платформе Sketchfab . Например, как эту бронзовую фибула III-IV вв ", - сообщила пресс-служба центра.

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На платформе Sketchfab археологи опубликовали семь 3D изображений.

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