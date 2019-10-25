Археологи показали древнюю лошадиную упряжь

Львовские археологи на Полтавщине нашли древний элемент конской упряжи.
Обнаружили чумбурний блок салтовской культуры кон. VIII - нач. X в., сообщает galinfo.com.ua.
Находка относится к двухсложным подвескам, в которых кольцо, украшенное тремя выступлениями в виде лепестков, соединенное с ушком на щитке.
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Похожие находки в основном связаны с захоронениями. Это обнаружили во время исследования многослойного разновременных некрополя Пидгора около г. Кобеляки Полтавской области, однако не в захоронении, а в почве.
Исследования продолжаются.
Собаки помогли археологам обнаружить захоронение, которому 3 тыс. лет. Метод использования четвероногих друзей называют менее разрушительным, чем традиционный.
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