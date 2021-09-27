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понедельник, 27 сентября 2021 11:31

Археологи откопали старинную железную дорогу

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Археологи откопали старинную железную дорогу
Три деревянные железные дороги лежала одна на одной. Фото: Waggonway

В Шотландии археологи обнаружили старинную железную дорогу.

Первая железная дорога в регионе имела протяженность 4 км и соединяла угольные карьеры Транента с гаванью Порт-Сетон, сообщает BBC.

Ее нашло сообщество Waggonway, которое ищет остатки древней промышленности. Шотландия процветала в XVII-XVIII вв. благодаря добыче угля.

Первую железную дорогу построил в 1722 году Уильям Дикинсон. Сооружение стоило 3,5 тыс. фунтов. Ширина колеи составляла 991 мм. Для перевозки угля использовали небольшие вагонетки.

Во время работ археологи нашли три деревянные железные дороги, лежавшие друг на друге. Это свидетельствует, что железную дорогу несколько раз улучшали за короткий промежуток времени.

Ученые обнаружили бревна, на которых клали рельсы на глубине 1 м под поверхностью.

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"Хотя мы знаем, что эти железные дороги имели ограниченный срок службы из-за способа их строительства, возможность увидеть процесс постоянной замены и обновления является успехом", - сказал историк железных дорог Энтони Лесли Доусон.

На каменной скульптуре из аббатства Дандреннан в шотландском Дамфрис может быть изображена сцена убийства. Археолог Адриан Кокс считает, что резьба может отобразить убийство аббата и наказание за него.

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