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вторник, 27 февраля 2018 23:13

Археологи нашли захоронение первых жителей Копенгагена

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Археологи нашли захоронение первых жителей Копенгагена
В центре Копенгагена нашли 20 скелетов первых жителей города. Фото: КП

Археологи обнаружили в центре столицы Дании Копенгагене останки первых жителей города.

Тела нашли недалеко от площади, на которой расположен муниципалитет, передает euronews.com.

"Это просто невероятно. В самом оживленном месте Копенгагена, на глубине всего лишь один метр мы нашли два больших погребения, сделанных вероятно тысячу лет назад", - говорят археологи.

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Всего нашли 20 тел. Были скелеты мужчин, женщин и детей. Историки предполагают, что они принадлежат первым жителям города.

Археологические работы продолжаются. В будущем ученые хотят организовать выставку.

В Бергене, западная Норвегия археологи нашли деревянную палку с руническим надписью. На 33 см дощечке написано: "Я люблю жену этого человека так сильно, что огонь ощущается холодным! И я любовник этой женщины!"

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