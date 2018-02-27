Археологи нашли захоронение первых жителей Копенгагена

В центре Копенгагена нашли 20 скелетов первых жителей города. Фото: КП

Археологи обнаружили в центре столицы Дании Копенгагене останки первых жителей города.

Тела нашли недалеко от площади, на которой расположен муниципалитет, передает euronews.com.

"Это просто невероятно. В самом оживленном месте Копенгагена, на глубине всего лишь один метр мы нашли два больших погребения, сделанных вероятно тысячу лет назад", - говорят археологи.

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Всего нашли 20 тел. Были скелеты мужчин, женщин и детей. Историки предполагают, что они принадлежат первым жителям города.

Археологические работы продолжаются. В будущем ученые хотят организовать выставку.

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