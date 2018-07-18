Археологи нашли в подземелье 8 миллионов мумий животных

Останки обнаружили под древним храмом. Фото: znaj.ua

Под храмом бога смерти Анубиса в Саккаре, Египет, археологи обнаружили 8 миллионов мумифицированных собак, щенков, шакалов и лисиц. Среди мумий встречаются также кошки, мангусты и соколы.

Археологи предполагают, что катакомбы под храмом Анубиса были созданы около 2500 лет назад, сообщает znaj.ua.

Профессор Кардиффского университета Пол Николсон заявил, что только сейчас ученые смогли изучить все части захоронения.

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Археолог Айдан Додсон из университета Бристоля считает, что древние египтяне продавали мумии животных. Но признаков насильственной смерти на трупах не обнаружили. Предполагают, что зверей разводили специально для ритуалов.

Древние египтяне изображали Анубиса в виде человека с головой шакала. Его считали покровителем царства мертвых и погребальных обрядов.

Ученые обнаружили бронзовую статую бога Осириса в ступенчатой ​​пирамиде Джосера. Пирамида является древнейшей каменной усыпальницей. Была построена древнеегипетским архитектором Имхотепом.