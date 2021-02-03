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среда, 03 февраля 2021 14:07

Археологи нашли уникальный барельеф
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Археологи нашли уникальный барельеф
Фото: Mirsa Islas

Группа археологов из Национального института антропологии и истории Мексики - INAH - нашли барельеф с ацтекским символом войны. На такую ​​находку они наткнулись у подножия Темпл Майор - главного храма ацтекского города Теночтитлан. Он расположен в столице Мексики.

На барельефе изображен американский беркут. Для Мексики эта хищная птица символизирует войну и жертвоприношения. Его также считали духом-двойником солнца, сообщает НВ.

Соответствующий рельеф датируют примерно 1467-1490 годами нашей эры. Это время правления императора ацтеков Монтесумы.

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Вырезанный на красном тезонте в полу храма, рельеф имеет размеры 1,06 м в длину и 70 см в ширину. Он является крупнейшим в наборе из 67 подобных изображений, найденных ранее в Темпл Майор.

"Этот этаж уникальный во всем Темпл Майор, поскольку он содержит барельефы, которые намекают на двойную концепцию здания. На южной стороне, которую мы исследуем, есть элементы, подобные этому орлу, связанные с мифическим циклом рождения бога Уицилопочтли. На севере барельефы, открытые ранее, содержат изображения, связанные с богом Тлалоком, круговоротом воды и возрождением кукурузы ", - сказал археолог Родольфо Агилар Тапиа с Национальной школы антропологии и истории.

Тоннель был построен во времена императора Монтесуме I. Он связан с богом воды и плодородия Тлалоком, уверяют археологи.

В Египте археологи нашли мумию с амулетом в виде золотого языка. Исследователи предположили, что амулет мог позволить умершему говорить в загробной жизни.

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Дата
03
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