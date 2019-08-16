Археологи нашли печь трипольцев

В Каменце-Подольском исследуют трипольское поселения. Фото: "5 канал"

Две гончарные печи возрастом 6 тыс. лет нашли украинские и польские археологи на Хмельнитчине.

Их обнаружили на месте древнего трипольского поселения на территории современного Каменец-Подольского, сообщает "5 канал".

"Одна из этих двух печей вообще уникальная. Аналогов в трипольской мире мы пока не знаем, от Карпат до Днепра. Другая печь достаточно архаичной конструкции по сравнению с теми, которые мы знаем. И поэтому она дает нам хорошие представления об эволюции вообще гончарных печей и обжига трипольской посуды", - рассказывает научный сотрудник Института археологии Александр Дьяченко.

Археологи продолжат изучать найденную печь.

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"Проводилась фотофиксация, видеофиксация и плюс - есть чертежи самой печи. Поэтому мы надеемся, что уже после раскопок с помощью специалистов восстановим ее в том виде, как ее обнаружили", - говорит научный сотрудник Каменец-Подольского музея древностей Петр Болтанюк.

Археологи обнаружили уникальные исторические наслоения в Каменце-Подольском. В ходе противоаварийных работ на стене Каменецкого замка образовался разрез высотой 7 и шириной более 10 м. Исследователи надеются найти уникальные фортификационные конструкции стояли на месте замка.