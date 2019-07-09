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вторник, 09 июля 2019 23:13

Археологи нашли могилу соратника Наполеона

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Археологи нашли могилу соратника Наполеона
В России нашли могилу генерала Гюдена. Фото: politeka.net

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске, РФ археологи наткнулись на гроб.

По предположению ученых, кости принадлежат соратнику императора французов Наполеона Бонапарта - генералу Гюдену. Он умер в Смоленске во время боя у Валутиной горы в результате серьезного ранения 19 августа 1812. сообщает Politeka.

У скелета нет левой ноги, а правая сильно повреждена. Генерал получил серьезную травму обеих ног. Поэтому ученые уверены, что это кости именно Гюдена. Подтвердить эту версию поможет ДНК-экспертиза.

Прямой потомок погибшего согласился приехать в Москву, чтобы у него взяли генетические образцы.

Тело сначала находилось в деревянном гробу, от которого сохранились стены и гвозди.

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После подтверждения родственных связей, останки Гюдена отправят во Францию, где перезахоронят.

Это первый найденный наполеоновский генерал.

Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер был другом Наполеона Бонапарта и учился с ним в военной школе.

Британские историки установили, что французский император Наполеон Бонапарт проиграл битву при Ватерлоо 1815-го из-за извержения вулкана.

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