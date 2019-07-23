Археологи нашли магическое зеркало

Нашли древние захоронения. Фото: Politeka

В российском Ставрополе на месте строительства трассы обнаружили древние могилы.

В одной был кремированный человек. Неизвестно, зачем его сожгли. Исследователи предполагают, что сожженный был иностранцем, передает Politeka.

В другой могиле нашли брусок и точильный камень, каменный топор и железное копье. Предметы указывают, что умерший был воином.

В женских могилах нашли ожерелье из сердолика и перстни из сурьмы. В одном из захоронений обнаружили сломанное бронзовое зеркало.

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По словам исследователей, древние люди были уверены, что человеческая душа идет через зеркало в потусторонний мир. Поэтому в могилу клали изогнутое стекло или обломок зеркала. В том мире зеркало должно было быть целым.

Все могилы обложены камнем, это свидетельствует о том, что жители городища принадлежали к кобанской культуре.

Шведский археолог и художник Оскар Нильссон воссоздал лица людей, живших в разные эпохи. В 1996 человек открыл собственную компанию и сотрудничает с музеями во всем мире. Он считает, что таким образом помогает воспроизводить историю.