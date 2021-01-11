Археологи нашли древнюю скульптуру женщины

В Мексике нашли древнюю статую. Фото: phys.org

Cтатую женщины нашли фермеры из села Идальго Амаджак в регионе Веракрус на юго-востоке Мексики в цитрусовом роще.

Археологи из Национального института антропологии и истории установили, что находка относится к доиспанскому периоду, сообщает НВ.

Скульптура из известняка изображает молодую женщину в рубашке с длинными рукавами и юбкой до щиколотки. На голове у нее сложное украшение на шее широкое ожерелье с кулоном.

Статую нашли в хорошем состоянии. Сохранился шип, который поддерживал скульптуру в вертикальном положении.

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Исследователи считают, что находка связана с культурой Уастека. В ней также заметили черты, присущие народам центральной Мексики. Статую сделали в 1450-1521 годах нашей эры.

Археололгы интерпритируют женские скульптуры культуры Уастека как изображение богини земли и плодородия Тлазолтеотль. Археолог Мария Эухения Мальдонадо Вити считает, что скульптура изображает правительницу.

В Мексике, в древнем городе Койоакане, в церкви Непорочного зачатия археологи обнаружили остатки часовни, построенной по приказу конкистадора Эрнана Кортеса.