Археологи нашли древнейшие бублики

Вместе с ткацкими грузилами нашли бублики. Фото: Twitter

Австрийские ученые откопали древние кольца из теста.

Древнейшие бублики нашли в укрепленном городище бронзового века на территории села Стиллфрид в Австрии, сообщает 360tv.ru.

Кольца из теста нашли вместе с ткацкими грузилами.

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