Археологи нашли древнейшие бублики

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому сказали об ошибке
Зеленскому сказали об ошибке
Просмотров: 2386
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 30891
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 360
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 297
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1854
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2871
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5328
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3555
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2205
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7668
Фото
Все фото
5
8
11
10
5
Откопали древний дом гончара
Откопали древний дом гончара
Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину
Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину
Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США
Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США
Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца
Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца
Женщина получила письмо, которому 112 лет
Женщина получила письмо, которому 112 лет
Видео
Все видео
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 2079
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 333
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 495
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 999
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 144
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
четверг, 06 июня 2019 23:13

Археологи нашли древнейшие бублики

  Комментировать
Археологи нашли древнейшие бублики
Вместе с ткацкими грузилами нашли бублики. Фото: Twitter

Австрийские ученые откопали древние кольца из теста.

Древнейшие бублики нашли в укрепленном городище бронзового века на территории села Стиллфрид в Австрии, сообщает 360tv.ru.

Кольца из теста нашли вместе с ткацкими грузилами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли древнее захоронение мальчика с игрушками

На раскопках обнаружили пшеничные и ячменные зерна и другие съедобные растительные остатки.

В Вышгороде Киевской области во время ремонта музейного здания 1947 года построения нашли жилье гончара времен Киевской Руси. Археологи отмечают, что это единственный в стране пример древнерусского ремесленного дома.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Археологи нашли древнейшие бублики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 36506
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 33399
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 30891
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 28630
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 22176
История
Отозвался суд, занимающийся скифским золотом из Крыма
Отозвался суд, занимающийся скифским золотом из Крыма Просмотров: 405
Откопали древний дом гончара
Откопали древний дом гончара
5
 Просмотров: 1674
Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину
Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину
8
 Просмотров: 612
Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США
Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США
11
 Просмотров: 1098
На марках изобразили украинских воинов
На марках изобразили украинских воинов Просмотров: 90
Больше всего комментируют
13
Активисты пикетируют дом Порошенко
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
6
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 1210
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua