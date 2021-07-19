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понедельник, 19 июля 2021 18:22

Археологи нашли древнее производство металла

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Археологи нашли древнее производство металла
На Львовщине нашли древний горн. Фото: РАС

Археологи исследовали древние поселения между Жовквой и Каменкой-Бугской Львовской области.

Исследовали место, на котором будут реконструировать дорогу. Всего работники "Спасительной археологической службы" наткнулись на семь древних поселений. Два из них обследовали детально. Обнаружили находки эпохи энеолита, раннего железного века и тысячелетнее горнило, в котором плавили железо, сообщает пресс-служба РАС.

В этой местности проходил путь из Османской империи через Подолье, Галичину, Волынь в Перемышль и Замостье в Польше.

В поселениях обнаружили остатки жилья, хозяйственных построек, лепную посуду и орудия из кремня ХI-VIII вв. до н. э.

Самой интересной находкой археологи назвали остатки железоплавильного горнила, которому более 1 тыс. лет. Его обнаружили на обочине новой дороги за 1-1,5 км от села Блищиводы Львовского района. Для исходной трубы горнила использовали часть горшка или кувшина. Сверху он был смазан толстым слоем глины. Такая технология не давала горнилу обрушиться.

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"Это период ранних славян, в то время только начинали развивать ремесла, производство. Ремесленничество еще не получило торговой функции. Этот ремесленник обслуживал только свою деревню или еще несколько соседних. Далеко на рынок не выходили. Сельские кузнецы собирали руду на местных болотах, ведь к северу от Блищиводы есть большой заболоченный регион. Сами занимались ее обогащением, обжигом древесного угля и предварительной обработкой металла", - сказал руководитель экспедиции Александр Силаев.

В Жовкве Львовской обл. археологи обнаружили находки эпохи энеолита и раннежелезного периода. Два древних поселения расположены в пределах строительства дороги. Исследователи обнаружили фрагменты лепной посуды и кремневые изделия эпохи энеолита. Нашли монеты австрийского периода.

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