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воскресенье, 13 сентября 2020 01:13

Археологи нашли бассейн неизвестного назначения

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Археологи нашли бассейн неизвестного назначения
У Рима раскопали древний бассейн. Фото: Fabio Caricchia - Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggi

Итальянские археологи во время проведения раскопок близ Рима обнаружили монументальный бассейн IV в. до нашей эры.

Бассейн был выложен из камня. Его длина составляла 48 м, а ширина - 12 м, рассказывает Wanted in Rome.

Его нашли на месте будущего строительство жилого комплекса.

Назначение бассейна пока не установили. Наиболее вероятно, что этот объект был частью системы управления водными ресурсами. Он мог выполнять функцию большого резервуара воды или отстойника.

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Однако археологи не исключают, что бассейн мог иметь сельскохозяйственное назначение. Это могла быть древняя гидропонная ферма. Предполагают ритуальное назначение объекта.

Внешние стены бассейна составили из блоков туфа, вулканического материала. Это не были общественные купальни, типичные для римского времени.

Место находки расположено на перекрестке, соединяющая город Рим и его первую колонию, Остию.

Археологи раскопали большое количество золотых римских украшений в поселке Пангкунг Парук на острове Бали, Индонезия. Это одна из крупнейших коллекций когда-либо найденных на территории Юго-Восточной Азии.

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