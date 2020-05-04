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вторник, 05 мая 2020 08:20

Арестовали учителя биологии за урок о теории эволюции

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Арестовали учителя биологии за урок о теории эволюции
Журналисты сфотографировали в кафе шимпанзе из Нью-Йорка Джо Мэнди с владельцем аптеки Джоном Робинсоном и его семьей. Шимпанзе носил костюм и играл на фортепиано, имел интеллект, как у пятилетнего ребенка. фото https://teva.contentdm.oclc.org

Учителя американской школы города Дейтона, штат Теннесси Джона Скоупса 5 мая 1925-го арестовали за преподавание на уроке биологии эволюционной теории британского ученого Чарльза Дарвина. К этому в школах происхождения человека объясняли как творение Бога. Судебный процесс над учителем журналисты называли "обезьяньим". Дело привлекло внимание всего мира.

Британский натуралист Чарльз Дарвин утверждал, что все современные животные и растения произошли от общего предка. Это противоречило библейским учением о начале жизни. Христианский союз через суд запрещала в разных штатах учение об эволюции. В Теннесси издали закон "Закон Батлера" какой это запрещал. У апреле больной коллега попросил Скоупса подменить его на уроке биологии. Этот предмет в школе преподавали по учебнику Джорджа Хантера "Гражданская биология".

Книга содержала главу об эволюции, которая как раз и досталась Скоупсу на уроке. Учитель зачитал XVII главу "Наследственность, изменчивость, размножение растений и животных", объяснил теорию Дарвина и происхождения видов. Дети в тот же день рассказали своим родителям о уроке. Родители вместе с христианской союзом подали в суд на учителя за нарушение "Закона Батлера".

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Дело заинтересовала ученых, политиков, атеистов, религиозные организации. Бесплатно учителя взялся защищать известный адвокат того времени Кларенс Дарроу. С другой стороны- бывший кандидат в президенты Уильям Дженнингс Брайан. В июле городок Дейтон превратилось в многолюдный город. Со всей страны и из-за границы приезжали желающие послушать процесс. Только местный отель принял 200 журналистов. Улицы были украшены плакатами, вдоль стояли палатки с лимонадом. Обезьяны стали неофициальным символом города. Даже констебли разъезжали по городу на мотоциклах с надписью "Monkeyville Police", то есть "Полиция города обезьян". В аптеке торговали газированной водой "Шипучка обезьян". Девушки на улицах предлагали приезжим купить сувениры - фигурки приматов.

С 10 до 21 июля длился семидневный судебный процесс. В последний день рассмотрения дела Скоупса суд заседал всего 2 часа. Присяжные совещались над приговором всего 9 минут. Скоупса признали виновным. Судья Джон Ролстон определил ему наказание - штраф $100 - около $1400 по современному курсу. Адвокат Скоупса подал апелляцию в Верховный суд штата. Суд отклонил все пункты жалобы, но наказание уменьшил до $50. После процесса Джон Скоупс покинул Дейтон и больше не преподавал. После "обезьяньего процесса" с 15 штатов только два - Арканзас и Миссисипи запретили изложение теории Дарвина в школах. Закон Батлера в штате Теннесси просуществовал до 1967-го.

Британский натуралист Чарльз Дарвин 24 ноября 1859 написал и опубликовал книгу "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
мая

Арестовали учителя биологии за урок о теории эволюции

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