Арестовали 2 украинских правозащитников

Правозащитников отправили в лагеря 1977 года. Фото: pexels.com

5 января 1977-го в Киеве арестовали лидеров Украинского Хельсинского союза Николая Руденко и Алексея Тихого. Их этапировали в Донецк. Там возбудили уголовное дело.

Суд длился с 23 июня по 1 июля 1977 года. Руденко приговорили к 7 годам лагерей строгого режима и 5 лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Его произведения объявили клеветой на советскую власть. Их изъяли из продажи и из библиотек СССР.

1987-го под давлением общественности его освободили. Руденко уехал за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В российской больнице скончался украинский политзаключенный

Тихому подбросили винтовку и обвинили в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии особого режима с ссылкой на 5 лет. Отбывал наказание в Мордовии и Пермской области. Несколько раз объявлял голодовку. С 1981 года тяжело болел. Умер 6 мая 1984-го в тюремной больнице Перми.

19 ноября 1989 года в Киеве на Байковом кладбище перезахоронили украинских писателей и политзаключенных советского режима Василия Стуса, Юрия Литвина и Алексея Тихого. Мужчин осудили на разные сроки за "антисоветскую агитацию и пропаганду".