Арестовали 14 подозреваемых в распространении запретной литературы

Бумаги, изъятые во время обыска квартиры Вячеслава Чорновила 12 января 1972 года. Фото: Архив СБУ

12 января 1972-го в Киеве арестовали литературоведа Ивана Светличного, поэтов Василия Стуса и Ивана Коваленко, философа Евгения Сверстюка, математика Леонида Плюща, многолетнего узника сталинских лагерей Данила Шумука, врача Николая Плахотнюка, инженера-экономиста Зиновия Антонюка и реставратора Олеся Сергиенко.

Всех задержанных подозревали в распространении самиздата - подпольно отпечатанных листовок, брошюр, книг и периодических изданий. В них публиковались художественные произведения, документы и публицистика. Выдать их официально не разрешала цензура.

Кагебисты собирали информацию о самиздате и признали вредным для власти. Летом 1971-го приступили к разработке спецоперации "Блок". Документировали деятельность диссидентов, собирали доказательства для привлечения к уголовной ответственности.

"Две недели собирался зайти к Ивану Светличному и наконец такой случай выпал, - вспоминал литературовед Иван Дзюба. – нажал пуговицу звонка. Открывается дверь, какой-то здоровило выходит. Я ничего не понял, думаю, родственник какой-нибудь. Любезно просит "Входите!" В квартире вижу все перерыто, следователи, понятые. А у меня в портфеле масса всякого самиздата. Боже, какая эта радость была для них. Сразу концепция выстроилась: "Дзюба занес Светличному, а тот должен был передать зарубежному резиденту Добошу". Ночь держали меня у Светличного, потом еще день в КГБ. Дома ничего не знали, где пропал. Сошлось полно знакомых. Их всех задержали и допрашивали".

У арестованных изымают книги, журналы, фотоаппараты, документы. Пугают расстрелом, лечением в спецучреждениях и расправами над близкими людьми.

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Задержанные и их друзья пытаются отправить телеграммы в советско-партийные органы. Делают это из разных городов, чтобы создать видимость массовости.

"Люди добрые, очень плохо вы делаете, - писал 23 января 1972 года руководителям компартии Василий Стус из тюрьмы. – Помните, после нас с Вами потопа не будет, а будет сын, и будет мать, и будут люди на земле. Тогда вашим детям будет стыдно за вас. Твердо верю, что через несколько лет будет стыдно и каждому из Вас за то, что вы поступаете не по правде".

12 января 1972 года во Львове арестовали редактора самиздатовского журнала "Украинский вестник" Вячеслава Чорновола, журналиста Михаила Осадчего, учителя Ивана Геля, художницу Стефанию Шабатуру и поэтессу Ирину Стасов-Калинец.

Больше об операции "Блок" читайте в журнале "Країна" за 13 января 2022 года.

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6 января 1938 года в селе Рахновка Винницкой области родился поэт Василий Стус. Родители были крестьянами. Семья впоследствии переехала в Донецк, чтобы избежать принудительной коллективизации. В 1954-м он поступил на историко-литературный факультет педагогического института. Переводил стихи с немецкого, писал собственные. В 1959 году в "Литературной газете" появились первые произведения Стуса. В 1965-м он женился на Валентине Попелюх. У них родился сын Дмитрий. В сентябре 1965 года вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорноволом и Юрием Бадзьом принял участие в первом общественно-политическом протесте в Советском Союзе в послевоенное время. Ее участники во время премьеры фильма "Тени забытых предков" призвали осудить аресты украинской интеллигенции. За это Стуса отчислили из аспирантуры.