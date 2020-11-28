Античный могильник нашли при прокладке газопровода

В Германии нашли древний могильник. Фото: DPA

В Германии на раскопках перед прокладкой газопровода обнаружили могильник времен Римской империи.

Находку сделали в восточногерманской земле Тюрингия, передает DW.

Исследователи обнаружили почти 40 погребальных урн. Вместе с ними похоронили металлические ножи, пинцеты и один меч.

Артефакты датируют 1 веком нашей эры. Все найденные предметы направили на реставрацию.

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5 лет назад в Тюрингский коммуне Шьопс нашли 70 погребальных урн древних римлян.

Археологи раскопали древнейший целостный римский ламеллярний доспех недалеко от поселка Калькризе в Германии. 9 года там между римлянами и германцами произошло сражение в Тевтобургском лесу.