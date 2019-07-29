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четверг, 01 августа 2019 08:20

Английский пират открыл Гренландию

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Английский пират открыл Гренландию
Фробишер отказался от основания колонии в Гренландии. Фото: Art UK

Английский мореплаватель Мартин Фробишер на 15 кораблях отправился на изучение арктической Канады 1 августа 1578 года.

Мореплаватель и пират Фробишер совершил три экспедиции к берегам Северной Америки, исследовал северо-западную часть Атлантического океана. Еще в начале 60-х годов Фробишер заинтересовался существованием Северо-Западного прохода из Атлантики в Тихий океан с целью достижения Китая и Индии. Плавал в экспедиции в поисках золота. 1 мая 1578 третья экспедиция в составе 15 судов под руководством Фробишера вышла в море с Гарвича.

Экспедиция должна б основать поселение в новооткрытой стране - Гренландии и загрузить на борт кораблей 2000 тонн "золотой руды". 20 июня флотилия достигла прибрежных вод Гренландии, где встретила бесчисленные стада китов. Вернувшись в залив, Фробишер отказался от основания колонии, спешно отремонтировал 13 судов. Загрузил на их борт 1300 тонн "золотой руды" и в конце августа отправился в обратный путь. В Англию он вернулся в начале октября.

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Здесь после тщательного руды установили, что у них нет ни капли золота. Фробишер так и не открыл Северо-Западный проход. Отказавшись от северных предприятий, Фробишер осенью 1578 принял участие в подавлении антибританского восстания в Ирландии.
Свою последнюю экспедицию Фробишер совершил в 1594 году к берегам полуострова Бретань. Он был ранен и, вернувшись в Плимут, 15 ноября 1594 умер.

Экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Гейердала на тростниковой лодке "Ра-2" достигла берегов Барбадоса 12 июля 1970.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
августа

Английский пират открыл Гренландию

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