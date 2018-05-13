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понедельник, 14 мая 2018 08:20

Английский хирург изобрел вакцину от оспы случайно

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Английский хирург изобрел вакцину от оспы случайно
Английский врач Эдуард Дженнер впервые выполнил прививку от оспы. Фото: wikimedia

14 мая 1796 года английский врач Эдуард Дженнер впервые выполнил прививку от оспы. Восьмилетнем Джеймсу Фиппсу он сначала уколол субстанцию ​​с нарыва больного коровьей оспой, а затем субстанцию ​​настоящей оспы.

К концу XVIII в. в Европе от оспы погибало 1500000 человек ежегодно - умирал каждый седьмой больной. Ее жертвами стали десятки миллионов коренных жителей Америки, индейцев. "Ужасная болезнь, которая свела в могилу больше жертв, чем все другие эпидемии, чем порох и война", - писал английский медик Томас Сиденгам. Как-то к врачу из графства Глостершир на западе Англии Эдварда Дженнера обратилась крестьянка. Он обнаружил у нее все симптомы натуральной оспы. "Я не могу на нее заболеть, у меня уже была коровья оспа", - сказала женщина.

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Дженнер заметил, что действительно местные доярки почти не болели на натуральную оспу, или переносили ее очень легко. И понял: люди, которые заразились от больных животных и перенесли относительно безопасную коровью оспу, уже не болели на почти смертельный человеческий вид недуга. Поэтому стоит только искусственно вызвать ее в организме, чтобы навсегда обезопасить его от настоящей оспы.

Эдвард Дженнер провел эксперимент. На руке здорового 8-летнего мальчика Джеймса Фиппсу врач сделал два небольших надреза. В ранки внес жидкость с виспьяного пузырька на пальце доярки, зараженной коровьей оспой. А через две недели - после того, как у ребенка прошло легкое недомогание, - привил натуральную "человеческую" оспу. Организм Джеймса не отреагировал на болезнь ни в этот раз, ни в следующем - после повторной прививки за полтора месяца.

Дженнер отправил в Королевское научное общество описание своего открытия, но на него не обратили внимания. Потребовалось несколько лет, чтобы доказать ценность прививок от оспы. Впоследствии Дженнер стал членом всех европейских академий, получил сотни дипломов. Несколько индейских племен Северной Америки прислали ему почетный пояс. Умер в 73 года в зените славы. В память о Дженнерове прививки все материалы для прививок медики называют вакцинами - от латинского vacca - "корова". Благодаря этому английском хирургу человечество впервые преодолело болезнь, а именно натуральную оспу, путем вакцинации.

23 февраля 1954 впервые практически опробовано вакцину против полиомиелита разработанную доктором Солк в университете Питтсбурга. В этот день началось прививки 5000 учеников начальных классов. О результативности вакцины ученый сообщил 12 апреля 1955 года. Тогда Солка провозглашено "волшебником", а этот день почти стал национальным праздником.

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Дата
14
мая

Английский хирург изобрел вакцину от оспы случайно

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