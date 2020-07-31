Английские моряки считали эскимосов азиатами

Английским мореплавателям установили памятный знак в Лондоне. фото openplaques.org

Английский мореплаватель Мартин Фробишер на 15 кораблях отправился на изучение арктической Канады 1 августа 1578-го.

Рано связав свою жизнь с морем, Фробишер в 1553 году совершил плавание к берегам Гвинеи в составе пиратской-работорговый экспедиции. Еще в начале 1560-х годов он заинтересовался существованием Северо-Западного прохода из Атлантики в Тихий океан с целью достижения Китая и Индии.

Экспедиция хотела основать поселение в новооткрытой стране - Гренландии и загрузить на борт кораблей 2 тыс. т. "золотой руды". 20 июня флотилия достигла прибрежных вод Гренландии, где встретила бесчисленные стада китов. В заливе участники экспедиции обнаружили туземцев "похожих на татар, с длинными черными волосами, широкими лицами и плоскими носами, одетых в тюленьи шкуры ...". Это были американские эскимосы, которых Фробишер считал азиатами.

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Фробишер отказался от основания колонии и спешно отремонтировал 13 судов. Загрузил на их борт 1,3 т. "золотой руды" и в конце августа отправился в обратный путь. В Англию он вернулся в начале октября.

Исследование руды установили, что у нее нет ни капли золота. Фробишер так и не открыл Северо-Западный проход. Свою последнюю экспедицию Фробишер совершил в 1594 году к берегам полуострова Бретань. Во время последнего штурма форта был ранен и 15 ноября 1594-го умер.

Английский мореплаватель Джон Дэвис 20 июля 1585-го стал первым из европейцев, доплыл до южного берега Гренландии и открыл путь к острову через Атлантику.