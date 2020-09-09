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четверг, 10 сентября 2020 08:20

Анархист заколол ножом императрицу

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Анархист заколол ножом императрицу
Австрийскую императрицу Сиси считают первой профессиональной наездницей среди женщин. Фото: joanerges.livejournal.com

Австрийскую императрицу Елизавету Баварскую 10 сентября 1898-го ранил заостренным ножом в сердце молодой анархист Луиджи Лучен. Нападение произошло во время прогулки по набережной Женевского озера.

Амалия Евгения Елизавета - жена императора Франца Иосифа I, урожденная принцесса Баварии. В Австрии известна под уменьшительно-ласкательных именем Сиси, которым ее назвали родные и друзья. Елизавета была самой красивой императрицей Австрии. Народ любил ее, а двор чувствовал ненависть и зависть.

60-летняя Елизавета 30 августа 1898-го приехала на отдых в Швейцарию. Постоянно разъезжала по окрестным горам. 9 сентября она в сопровождении нескольких близких лиц села на пароход и по Женевскому озеру отплывла в город Жана Кальвина, где ее ждала баронесса Аделаида Ротшильд.

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Анархист Луиджи Лучен поставил себе целью уничтожить одного из королей или власти. Остановил выбор на австрийской императрице Елизавете, которая везде ходила без охраны.

На набережной озера когда императрица рассталась с хозяином гостиницы и Луиджи Лучен побежал ей навстречу. Он вонзил напильник в грудь императрицы.

Императрица села на пароход, где умерла от кровопотери.

Ее похоронили в Императорском склепе в центре Вены, который веками служил местом захоронения императорской семьи. Террориста поймали и отдали под суд. Его приговорили к пожизненному заключению.

В подвале дома купца Ипатиевых в Екатиренбурге 17 июля 1918-го группа красногвардейцев расстреляли царя Николая II, царицу Александру Федоровну, их четырех дочерей, сына Алексея и четырех слуг. В 5 км от Екатеринбурга тела сожгли и закопали в трясина яме посреди дороги. Через полвека останки нашли.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
сентября

Анархист заколол ножом императрицу

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