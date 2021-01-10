Американцы запретили женские автогонки

Автопробег вошел в историю как первая женская автогонка. Фото: http://sport-olymp.com

Из Нью-Йорка в Филадельфию 11 января 1909-го отправились участницы первых женских автогонок. В них приняло участие 12 автомобилей.

В США в начале XX века женщины за руль садились часто. Элизабет Рузвельт Лонгворт, дочь президента Теодора Рузвельта, в одиночку проехал на авто из Ньюпорта в Вашингтон. А 21-летняя Элис Хейлер Ремзи первой пересекла США с востока на запад. За 59 дней досталась от Нью-Йорка до Сан-Франциско.

Автопробег вошел в историю как первая исключительно женская автогонка. Участницы стартовали в Нью-Йорке и отправились в Филадельфию, чтобы потом снова вернуться в Нью-Йорк. Женщины участвовали в гонках и раньше, но вместе с мужчинами.

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К месту назначения удалось добраться восьми участникам соревнований. Победительницей стала Джоан Кунео на авто Lancia Lampo. Джоан Ньютон Кунео была самой известной женщиной из первых автогонщица. Она купила свой первый автомобиль еще в 1902-м. Научилась водить в час. Джоан занялась автогонками и стала победительницей многих конкурсов и ралли. В 1905 году она стала единственной женщиной из 33 участников Гран-при Глидден тур.

Джоан получила много медалей, прежде чем ее карьера автогонщицы закончилась.1909-го Американская автомобильная ассоциация запретила участие женщин в автогонках.

Древнейшие Автогонки прошли во Франции 26 июня 1906. Гран-при Франции прошло в пригородах Ле-Мана. Машины ехали по дорогам общего пользования. 9-й Большой Приз Автомобильного Клуба Франции считается первым Гран-при в мире.