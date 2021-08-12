Акробат стал королем

На надгробии Отто Витте указано, что он был королем Оттоном I. Похоронен в Гамбурге. Фото: www.ansichtskarten-pankow.de

Акробат немецкого цирка Отто Витте 13 августа 1913-го стал королем Албании. Его признали королем Оттоном I.

Албания получила независимость от Османской империи и начали искать монарха. Хотели чтобы это был мусульманин. Выбор остановили на племяннику турецкого султана Халими Эддину. Его портрет напечатали в газетах. Издание увидел приятель Отто Витте - циркового акробата. Отто был очень похож на Халима. Решили попробовать провернуть аферу.

Заказали в Вене турецкий генеральский костюм с копиями наград и отправились в греческий город Салоники. Из Стамбула отправили телеграму к албанскому правительству: "Принц Халим отплыл из Салоник в Албанию". В порту Дураццо Отто толпа встречала аплодисментами, фейерверками и выступлениями танцоров. В Тиране занял престол под именем Оттона I. Друга назначил телохранителем.

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Витте правил Албанией 5 дней. Он вспоминал, что этого времени ему хватило на "тесное знакомство" с 25 девушками из гарема. Распустил половину казны - увеличил в десять раз зарплаты чиновникам и военным. Амнистировал всех заключенных и успел объявить войну соседней Черногории.

Затем об этом узнал османский султан. Албанцы решили арестовать самозванца. Но Витте переоделся женщиной и сбежал с дворца. Жил в Гамбурге и работал в местном аттракционе.

В Салониках 18 марта 1913-го застрелили короля Греции Георга I. Георгий умер мгновенно - пуля вошла ниже лопатки, пробила сердце и легкие и вышла через живот. Убийца Александрос Схинас был анархистом. Он заявил, что убил короля, потому что тот отказался дать ему денег. Схинаса в тюрьме пытали. Через 6 недель он выпал из окна в отделении полиции и погиб. Короля отпевали три дня, похоронили в Афинах.