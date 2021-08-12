Акробат стал королем

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 909
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 576
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 999
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 621
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 828
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1503
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3222
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2403
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 585
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Фото
Все фото
5
17
20
4
8
&quot;Мозолит глаза пророссийским элементам&quot; - в столице порезали выставку о Второй мировой
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Видео
Все видео
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 513
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 180
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2853
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1836
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1503
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 504
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
пятница, 13 августа 2021 08:20

Акробат стал королем

  Комментировать
Акробат стал королем
На надгробии Отто Витте указано, что он был королем Оттоном I. Похоронен в Гамбурге. Фото: www.ansichtskarten-pankow.de

Акробат немецкого цирка Отто Витте 13 августа 1913-го стал королем Албании. Его признали королем Оттоном I.

Албания получила независимость от Османской империи и начали искать монарха. Хотели чтобы это был мусульманин. Выбор остановили на племяннику турецкого султана Халими Эддину. Его портрет напечатали в газетах. Издание увидел приятель Отто Витте - циркового акробата. Отто был очень похож на Халима. Решили попробовать провернуть аферу.

Заказали в Вене турецкий генеральский костюм с копиями наград и отправились в греческий город Салоники. Из Стамбула отправили телеграму к албанскому правительству: "Принц Халим отплыл из Салоник в Албанию". В порту Дураццо Отто толпа встречала аплодисментами, фейерверками и выступлениями танцоров. В Тиране занял престол под именем Оттона I. Друга назначил телохранителем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Королевская чета выгнали из страны иудеев

Витте правил Албанией 5 дней. Он вспоминал, что этого времени ему хватило на "тесное знакомство" с 25 девушками из гарема. Распустил половину казны - увеличил в десять раз зарплаты чиновникам и военным. Амнистировал всех заключенных и успел объявить войну соседней Черногории.

Затем об этом узнал османский султан. Албанцы решили арестовать самозванца. Но Витте переоделся женщиной и сбежал с дворца. Жил в Гамбурге и работал в местном аттракционе.

В Салониках 18 марта 1913-го застрелили короля Греции Георга I. Георгий умер мгновенно - пуля вошла ниже лопатки, пробила сердце и легкие и вышла через живот.

Убийца Александрос Схинас был анархистом. Он заявил, что убил короля, потому что тот отказался дать ему денег. Схинаса в тюрьме пытали. Через 6 недель он выпал из окна в отделении полиции и погиб. Короля отпевали три дня, похоронили в Афинах.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Акробат стал королем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Акробат стал королем

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 Просмотров: 9864
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 7614
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7605
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 7371
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 4779
История
Нашли рукоятку древнеримского ключа со сценой казни
Нашли рукоятку древнеримского ключа со сценой казни Просмотров: 189
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
14
 Просмотров: 576
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
5
 Просмотров: 1206
Нашли кинжал, принадлежавший представителю исчезнувшей цивилизации
Нашли кинжал, принадлежавший представителю исчезнувшей цивилизации Просмотров: 1944
Самолет взорвался и врезался в гору
Самолет взорвался и врезался в гору
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
5
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
5
Крым затопило
4
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
Голосов: 206
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть