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понедельник, 13 января 2020 08:20

Агитация нацистов началась в разгар голодной зимы

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Агитация нацистов началась в разгар голодной зимы
Первые украинцы оказались на немецкой принудительной работе еще летом 1939 года. Фото: foto-history.livejournal.com

Вывозить украинцев на работу в Германию начали 13 января 1942 года. Их называли гастарбайтерами.

Гастарбайтеры – немецкий термин для обозначения лиц, вывезенных гитлеровцами из восточных оккупированных территорий во время Второй мировой войны на принудительные работы в Германию. Первые украинцы оказались на немецкой принудительной работе еще летом 1939 года. Это были жители оккупированного венгерскими войсками Закарпатья, которых вывозили на работу в Австрию. Первые гражданские рабочие из оккупированной вермахтом Украины стали добровольно выезжать в Германию еще летом 1941-го из дистрикта Галичина.

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Агитационная кампания нацистов в Украине началась зимой 1942 в разгар голодной зимы. Добровольцам обещали достойную заработную плату, горячее питание и уход за родными на время пребывания работника в Германии. Первый эшелон с 1117 рабочими-специалистами отправился из Харькова в Кельн 18 января 1942, второй – в Бранденбург – 21 января. Вывоз трудовых ресурсов из Киева начался 22 января 1942 года, когда в Германию были отправлены 1,5 тыс. человек.

В Германии гастарбайтеры жили в специальных лагерях под строгим наблюдением спецслужб. Заработная плата составляла 30% платы немецкого рабочего, из которой большая часть шла на оплату питания и жилья. Попытки побега карались смертью или заключением в концлагере.

Большинство гастарбайтеров после окончания войны были репатриированы и насильно сосланы в отдаленные районы СССР. Многие из них были репрессированы по обвинению в измене Родине.

В Киеве открыли выставку "Триумф человека. Жители Украины, прошедшие нацистские концлагеря". Выставка размещена у здания Главпочтамта на ул. Крещатик, 22. На выставке представлены истории 30 человек, находившихся в 11 концлагерях.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
13
января

Агитация нацистов началась в разгар голодной зимы

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