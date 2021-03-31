Агитационные верблюды и большое строительство - каким видели Советский Союз авангардисты

Фото: cameralabs.org

Показали, каким видели СССР в 1920-30 годах фотографы-авангардисты.

"Наиболее родственным для ранней советской фотографии было советское кино, которое эволюционировало в похожих обстоятельствах и служило выражением подобных смыслов и идей. Сходство проявлялась в необычных ракурсах, которые заставляли взглянуть на привычные вещи по-новому. Это мог быть просто необычный угол съемки - наклон или поворот камеры. Подобный прием способен предоставить статическому кадру динамику. Это мог быть взгляд снизу, что должен был продемонстрировать людям "высоту стремлений советских граждан и советской власти, ее желание замахнуться на большие дела". Взгляд сверху позволял передать масштаб события", - пишет Cameralabs.

Фотографии сделали фотографы Наум Грановский, Григорий Зельма, Владислав Микоша, Аркадий Шайхет, Иван Шагин, Марк Марков-Гринберг, Евгений Халдей, Семен Фридлянд, Яков Халип Макс Альперт, Виктор Булла и другие.

Они хотели продемонстрировать гражданам масштабные стройки, новейшие по тем временам машины и механизмы и повседневную жизнь городов, которая быстро менялась.

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Ранее публиковали фотографии, сделанные представителями "литовской школы" в 1960-1980 годах. На них можно увидеть жизнь литовцев в советские времена. Участники общества выбирали собственные темы и работали над ними годами. Но общая тема - Литва и ее народ - нашла свое особое выражение в каждом авторском стиле.