 
Ексклюзивы
1/5
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 459
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 450
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 252
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 432
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 513
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 891
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 270
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 711
Фото
Все фото
30
8
3
17
7
Агитационные верблюды и большое строительство - каким видели Советский Союз авангардисты
Агитационные верблюды и большое строительство - каким видели Советский Союз авангардисты
Брак продуктов, бедность и кошмарные очереди - фото, которые стоит показать любителям СССР
Брак продуктов, бедность и кошмарные очереди - фото, которые стоит показать любителям СССР
Кролики откопали доисторические артефакты
Кролики откопали доисторические артефакты
Чем особенная вышивка Волыни
Чем особенная вышивка Волыни
Перевод произведения британского писателя дал &quot;непозбувный&quot; мем
Перевод произведения британского писателя дал "непозбувный" мем
Видео
Все видео
Составителей правописания начали преследовать
Составителей правописания начали преследовать
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
Украинская Атлантида - создают музей для вещей, которые обнаружили в затопленных Днепром селах
Украинская Атлантида - создают музей для вещей, которые обнаружили в затопленных Днепром селах
В Днепре водолазы обнаружили древние судна
В Днепре водолазы обнаружили древние судна
Емельяна Ковча арестовали за действия против оккупационной власти
Емельяна Ковча арестовали за действия против оккупационной власти
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 621
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 396
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 180
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 513
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 918
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 01:15

Агитационные верблюды и большое строительство - каким видели Советский Союз авангардисты
30

  Комментировать

Каким видели СССР в 1920-30 годах фотографы-авангардисты
Фото: cameralabs.org
Каким видели СССР в 1920-30 годах фотографы-авангардисты
Каким видели СССР в 1920-30 годах фотографы-авангардисты
Каким видели СССР в 1920-30 годах фотографы-авангардисты
Каким видели СССР в 1920-30 годах фотографы-авангардисты

Показали, каким видели СССР в 1920-30 годах фотографы-авангардисты.

"Наиболее родственным для ранней советской фотографии было советское кино, которое эволюционировало в похожих обстоятельствах и служило выражением подобных смыслов и идей. Сходство проявлялась в необычных ракурсах, которые заставляли взглянуть на привычные вещи по-новому. Это мог быть просто необычный угол съемки - наклон или поворот камеры. Подобный прием способен предоставить статическому кадру динамику. Это мог быть взгляд снизу, что должен был продемонстрировать людям "высоту стремлений советских граждан и советской власти, ее желание замахнуться на большие дела". Взгляд сверху позволял передать масштаб события", - пишет Cameralabs.

Фотографии сделали фотографы Наум Грановский, Григорий Зельма, Владислав Микоша, Аркадий Шайхет, Иван Шагин, Марк Марков-Гринберг, Евгений Халдей, Семен Фридлянд, Яков Халип Макс Альперт, Виктор Булла и другие.

Они хотели продемонстрировать гражданам масштабные стройки, новейшие по тем временам машины и механизмы и повседневную жизнь городов, которая быстро менялась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дефицит и гигантские очереди за едой - фото, которые разбивают аргументы адептов СССР

Ранее публиковали фотографии, сделанные представителями "литовской школы" в 1960-1980 годах. На них можно увидеть жизнь литовцев в советские времена. Участники общества выбирали собственные темы и работали над ними годами. Но общая тема - Литва и ее народ - нашла свое особое выражение в каждом авторском стиле.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Агитационные верблюды и большое строительство - каким видели Советский Союз авангардисты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 13509
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 11224
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8793
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 6714
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4275
История
Брак продуктов, бедность и кошмарные очереди - фото, которые стоит показать любителям СССР
Брак продуктов, бедность и кошмарные очереди - фото, которые стоит показать любителям СССР
8
 1 Просмотров: 1503
Кролики откопали доисторические артефакты
Кролики откопали доисторические артефакты
3
 Просмотров: 315
В музей принесли бидон с документами 1940-1950 годов
В музей принесли бидон с документами 1940-1950 годов Просмотров: 252
Чем особенная вышивка Волыни
Чем особенная вышивка Волыни
17
 Просмотров: 468
Нашли место, где люди поклонялись пауку
Нашли место, где люди поклонялись пауку Просмотров: 117
Больше всего комментируют
10
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
Голосов: 318
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть