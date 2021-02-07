Афроамериканка впервые получила престижную награду

Хэтти Макдэниел получила "Оскар" за роль второго плана. Фото: gettyimages.com

7 февраля 1940 году Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой с "Оскаром".

Она сыграла роль второго плана в фильме "Унесенные ветром".

Для роли няни Мами Макдениел выдержала жесткую конкуренцию. Супруга президента Элеонора Рузвельт написала кинопродюсеру Дэвиду Селзник запрос, чтобы ее собственная горничная, Элизабет Макдаффи получила роль. Макдениел не ожидала быть избранной. Она имела репутацию комической актрисы. Но после прослушивания роль отдали ей.

Всего "Унесенные ветром" получили 8 "Оскаров".

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Макдениел после фильма продолжила играть черную прислугу. Играла в фильмах "В этом наша жизнь" (1942), "Благодари судьбу" (1943) и "С тех пор как вы ушли" (1944). Карьера Хэтти Макдэниел завершилась после того, как у нее диагностировали рак груди.

Впервые провели телетрансляцию вручения наград Американской киноакадемии 19 марта 1953-го в помещении кинотеатра Pantages в Голливуде, Калифорния. Киноакадемию основали как неприбыльную организация в 1927 году для популяризации индустрии кино.