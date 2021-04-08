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пятница, 30 апреля 2021 05:35

Адольфа Гитлера хоронили 6 раз

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30 апреля примерно в 15:10 Адольф Гитлер совершил самоубийство. В этот же время покончила с собой и его жена Ева Браун. В соответствии со сложенной ранее инструкцией Гитлера, их тела вынесли по лестнице через запасной выход бункера, облили бензином и подожгли в саду.

Некоторые историки придерживаются мнения, что Гитлер выпил цианистый калий. Однако, свидетели говорили, что он застрелился. Также существует версия, что он раскусил ампулу с ядом и одновременно выстрелил в себя из пистолета.

По словам свидетелей из обслуживающего персонала, накануне Гитлер отдал приказ доставить из гаража канистры с бензином. 30 апреля после обеда попрощался с лицами из своего ближайшего окружения и, пожав им руки, вместе с Евой Браун удалился в свои апартаменты. Через несколько минут оттуда прозвучал выстрел. Вскоре слуга Гитлера Хайнц Линге в сопровождении адъютантов фюрера вошли в его апартаменты. Мертвый Гитлер сидел на диване, на виске у него расплывалось кровавое пятно. Рядом лежала Ева Браун, без видимых внешних повреждений. Мужчины завернули тело Гитлера в солдатское одеяло и вынесли в сад рейхсканцелярии. Вслед за ним вынесли и тело Евы. Трупы положили недалеко от входа в бункер, облили бензином. Тела сжигали больше 5 часов. Около 11 вечера остатки полностью обгоревших трупов завернули в брезент, опустили в одну из воронок перед входом в бункер и засыпали землей.

Автор: Getty Images
  Адольф Гитлер совершил самоубийство 30 апреля примерно в 15:10
Адольф Гитлер совершил самоубийство 30 апреля примерно в 15:10

5 мая 1945 трупы были найдены группой гвардии старшего лейтенанта Алексея Панаса и попали в руки СМЕРШа. Тело Гитлера было опознано с помощью Кэти Хойзерман, ассистентки зубного врача фюрера, которая подтвердила схожесть зубных протезов, предъявленных ей на опознание, с протезами Гитлера. Однако вернувшись из советских лагерей, она отказалась от своих показаний.

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Остатками Гитлера занималась военная контрразведка. Делали все, чтобы скрыть от немцев место его захоронения. В документах, которые хранятся в архивах КГБ, говорится о том, что останки Гитлера выкапывали и хоронили как минимум 6 раз. В конце их закопали в немецком городе Магдебурге. За другой версией, тело кремировали, останки развеяли над Эльбой.

8 ноября 1939-го, в 16-ю годовщину гитлеровского пивного путча в Мюнхене произошло покушение на фюрера Третьего рейха. Сразу после того, как он закончил речь, взорвалась бомба. Гитлер не пострадал. Ежегодно Гитлер проводил памятные мероприятия в Мюнхене в годовщину неудачной попытки государственного переворота в 1923-го. Тогда лидера национал-социалистов арестовали, а партию фактически уничтожили. В 1939-м, через 12 мин после того, как Гитлер покинул зал с другими нацистскими лидерами, взорвалась бомба с часовым механизмом, спрятанная в колонне за трибуной. 7 человек погибли, 63 были ранены.

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Дата
30
апреля

Адольфа Гитлера хоронили 6 раз

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