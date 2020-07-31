Адольф Гитлер не поздравил ни одного темнокожего спортсмена

Успех немецких спортсменов, победивших в командном зачете, стал основой пропагандистского документального фильма Лени Рифеншталь "Олимпия" Фото http://sechtl-vosecek.ucw.cz

XI Летние Олимпийские игры в Берлине открыл 2 августа 1936-го лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Участие приняли 3961 спортсменов из 49 стран.

Международный олимпийский комитет выбрал Берлин местом проведения XI Летних Игр. Йозеф Геббельс убедил Гитлера в необходимости использования масштабных международных соревнований для пропаганды достижений "арийской расы". Руководители Третьего рейха должны были пообещать, что гости соревнований не увидят никаких проявлений расовой нетерпимости.

Соревнования начались 1 августа 1936 и продолжались 16 дней. На церемонии открытия впервые провели эстафету олимпийского огня, доставленного из Греции. Героем Берлинских игр стал афроамериканец Джесси Оуэнс. Он победил в четырех легкоатлетических дисциплинах. После награждения чемпиона должен был поздравить лидер страны-хозяйки соревнований. Но Адольф Гитлер покинул стадион. Он не поздравил ни одного темнокожего спортсмена.

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Немецкие спортсмены завоевали 89 медалей. Германия опередила США и Венгрию. Украинцы на берлинской Олимпиаде не выступали - государство тогда была разделена между СССР, Польшей, Чехословакией и Румынией. Проведению следующих Олимпийских игор помешала Вторая мировая война.

20 января 1980 Президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве, если не прекратится интервенция в Афганистан. На фоне обострения политической ситуации бойкот Олимпийских игр поддержали 64 страны.