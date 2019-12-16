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вторник, 17 декабря 2019 08:20

Ацтеки делили год на 18 месяцев

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Ацтеки делили год на 18 месяцев
Ацтеки превратили камень в астрономический справочник. Фото: fastexit.com

24 тонн весит камень "Календарь ацтеков", который нашли 17 декабря 1790 года в Мексике. На базальтовом диске диаметром 3,66 м вырезаны изображения, которые обозначают годы и дни. В центральной части - изображение бога Солнца Тонатиу. Его изготовили между 1502 и 1521 годами.

Цель и значение камня непонятны. Древнейшие толкования камня связанные с его использованием как календаря. Мексиканский антрополог Антонио де Леон и Гама написал трактат о календаре ацтеков, используя этот камень. Ацтеки имели собственный календарь, который так же как и современный, имел 365 дней в году.

Согласно ему, год делился на 18 месяцев по 20 дней, при этом к каждому года добавлялось 5 "несчастливых дней". Однако они имели и другой, ритуальный 260-дневный календарь. Каждую неделю, дни месяца, часы дня и ночи были посвящены различным божествам.

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Одна теория - лицо в центре камня представляет собой Тонатиух, ацтекское божество солнца. Современные археологи, например, в Национальном музее антропологии в Мехико, считают, что камень использовался как торжественный бассейн ритуальный алтарь для жертв гладиаторов, чем как астрологический или астрономический справочник. В центре - голодный бог с высунутым языком. Он мог наесться только человеческими сердцами. Их вырывали из живых людей.

Испанские конкистадоры во главе с Фернандо Кортесом причалили 13 марта 1519 на побережье Мексики. Эту дать считают началом упадка Ацтекской империи.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
декабря

Ацтеки делили год на 18 месяцев

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