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среда, 06 марта 2019 12:35

88 лет назад родился автор "Двох кольорів"

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88 лет назад родился автор &quot;Двох кольорів&quot;
В 1931 году 6 марта родился Александр Белаш. Фото: dt.ua

88 лет назад 6 марта в поселке Градижск Глобинского района родился будущий композитор, народный артист Украины, народный артист СССР, Герой Украины, лауреат Государственной премии имени Т. Г. Шевченко Александр Белаш.

Песни, музыку к которым написал Александр Белаш, среди Украинских стали почти народными. Среди них: "Ой не ріж косу", "Ясени", "Два кольори", "Цвітуть осінні тихі небеса", "Журавка", "Впали роси на покоси", "Сину, качки летять". Композитор также написал и музыку для художественных фильмов: "Катя-Катюша", "Роман и Франческа", "Сейм выходит из берегов", "Сон", "Бурьян", "Легендарный Севастополь", "Дума о городе", " Водоворот "," Женихи ".

Будущего композитора после девятого класса не приняли в Полтавское музыкальное училище, аргументировав это абсолютным отсутствием музыкального слуха.
После отказа в Полтаве он поступил в Житомирское музыкальное училище имени В. С. Косенко, впоследствии окончил Киевскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского по классу композиции.

Александр Белаш был первым председателем Полтавского землячества, вместе с народной артисткой Украины Раисой Кириченко основал фестиваль "Пісенне джерело". Долгие годы в последнюю неделю июня фестиваль прооводилы на малой родине художника в Градижске - на окраине города, на горе Пивихе, которая в детстве была любимым местом Александра Ивановича.

После его смерти в 2003 году организацией фестиваля и фондом Александра Билаша занимается его младшая дочь - заслуженный журналист Украины Леся Белаш. Старшая дочь Оксана связала свою жизнь с музыкой. Она преподаватель класса фортепиано в Киевской специализированной музыкальной школе-интернате им. Н. Лысенко.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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Дата
06
марта

88 лет назад родился автор "Двох кольорів"

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