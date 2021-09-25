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понедельник, 27 сентября 2021 08:20

80 лет назад евреям приказали прибыть в Бабий Яр
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Эти фото сделаны 1 октября 1941-го во время массовых расстрелов в киевском урочище Бабий Яр. Автор - Иоганн Хале, фотограф 637-го немецкого отряда пропаганды шестой Армии.
Фото: Гамбургский институт социальных исследований

В оккупированном нацистами Киеве 27 сентября 1941-го обнародовали приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации". За два дня начались массовые расстрелы.

В оккупированном немцами Киеве 24 сентябя 1941-го начались взрывы заминированных советскими диверсантами домов на Крещатике и соседних улицах. Начался пожар, центр Киева почти полностью был уничтожен. Оккупанты обвинили в подрыве диверсантов и евреев.

26 сентября оккупационная власть устроила совещание, рассмотрев меры по "окончательному решению". Определили место уничтожения евреев - Бабий Яр. Его территории хватило бы для десятков тысяч трупов, ведь имеет длину 2,5 км при глубине до 50 м. Назначили расстрельную команду, определили район, который окружит полиция, и определили количество киевлян для сортировки вещей, денег, драгоценностей, изъятых у жертв перед смертью .

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В Киеве 27 сентября появились объявления и листовки с подписью оккупационного коменданта генерал-майора Курта Эберхарда. Евреям приказали собраться утром 29 сентября у улиц Дегтяревская и Мельникова. Иметь при себе документы и личные вещи. Тех, кто не придет, угрожали расстрелять. "Кто не появится - будет расстрелян", утверждалось в объявлении.

Когда киевские евреи прибывали на место, их раздевали, жестоко били и гнали к месту расстрела. За первые два дня в Бабьем Яру погибло более 30 тыс. человек. По оценкам историков, за два года там были убиты более 100 тыс. человек - евреев, цыган, украинских националистов, коммунистов и других.

Кого не успели уничтожить, запихнули на ночь к гаражам танкоремонтного хозяйства по улице Лагерной. На следующий день их убивали в Бабьем Яру. Немало евреев не пошли в Яр. В начале октября оккупанты устроили массовый обход квартир. Выявленных евреев свозили к гаражам. Затем грузовиками доставляли и убивали.

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Расстрелы продолжались до освобождения города от оккупантов. Последние расстрелы состоялись 4 ноября 1943 года - за два дня до освобождения Киева войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. За этот период погибли около 100 тыс. человек.

Советская власть пыталась замолчать трагедии в Бабьем Яру. Только после многолюдного стихийного митинга по случаю 25 годовщины трагедии 29 сентября 1966-го с участием известных диссидентов Ивана Дзюбы и Виктора Некрасова, о ней начали говорить на государственном уровне. Позже был установлен первый памятник жертвам.

Немецкие оккупанты 27 февраля 1942-го в Бабьем Яру расстреляли 621 представителя украинского националистического подполья. Урочище стало местом массовых расстрелов нацистами евреев и цыган, советских военнопленных, узников Сырецкого концлагеря и подпольщиков. В Бабьем Яру расстреляли Елену и Михаила Телиг. Там также похоронены тела Ивана Ирлявского, Ивана Кошика, Тодота Черидниченко.

Жертвами немецкого террора стали около полутысячи членов "Буковинского куреня" ОУН. Расстреливали нацисты украинских священников и монахинь. Когда оккупанты отступали, они скрыли большое количество доказательств своих преступлений. Тела в Бабьем Яру откопали и сожгли на открытых "печах". Кости перемалывались на привезенных из Германии машинах, пепел был рассыпан по окрестностям.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
сентября

80 лет назад евреям приказали прибыть в Бабий Яр

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